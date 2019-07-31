【風球韋帕】八號風球下大浪灣翻巨浪　市民照落水：打風好玩啲

八號風球現正生效，至下午5時45分，本港平均風速為每小時63公里或以上，天文台消息指，颱風韋帕為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，呼籲市民應該遠離岸邊，並停止所有水上活動。 惟記者前往大浪灣巡察，發現有市民無懼風雨到大浪灣追風及觀賞海浪，現場約有五名市民，亦有人放狗，狗狗玩得不亦樂乎。

八號風球下，大浪灣仍有人無懼風雨進行滑浪。（余睿菁攝）

八號風球下，大浪灣已懸掛紅旗，泳灘暫停開放。現場所見，海面不時翻起巨浪，惟有人不遠離湧浪，反而冒險滑浪。亦有人帶同寵物狗狗到沙灘追浪。

現埸有三名女子稱，提早下班後特地駕車外岀看浪，她們分別去了淺水灣、深水灣、石澳及大浪灣，全程大擺甫士、拍mv般，非常興奮。她們指並非住附近，專程岀來追風，由於風暴於黃昏時間最接近香港，她們亦打算黃昏前回家。

有三名女子提早下班後特地駕車外岀看浪。（黃廸雯攝）

Michael於大浪灣附近居住，提早下班後特地到大浪灣游泳及衝浪。（黃廸雯攝） 除了有人滑浪，亦有人前往游泳。Michael於大浪灣附近居住，提早下班後特地到大浪灣游泳及衝浪，他表示一向打風都有前來游泳，形容「打風先到好玩啲，極樂忘返」，被問到有否特別安全措施，他指穿著泳褲便可，不擔心安全問題。

根據天文台網頁，截止下午6時許，韋帕集結在本港西南偏南約310公里， 預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。下午６時許，本港平均風速為每小時63公里或以上。