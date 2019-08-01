【逃犯條例】3M豬嘴口罩缺貨　油麻地五金店：便衣警曾截查顧客

修訂《逃犯條例》爭議近月觸發連場示威，不少市民走上街頭抗爭，並與警方發生衝突。連場示威中，警方為驅散群眾，除使用警棍外，多次發射催淚彈、橡膠子彈、海綿彈及布袋彈，前線示威者為保護身體免受傷害，紛紛購買防具。新填地街一帶五金舖及防具舖的3M「豬嘴口罩」已被搶購一空。記者走訪新填地街一帶商舖，有五金舖指，近期有便衣警員查詢防具銷情及在門外截查部分顧客。

五金舖職員指，近期抗爭行動此起彼落，口罩頭盔銷量上升。 （蔡正邦攝）

傳警向3M分銷商索訂單資料 分銷商：未曾聽聞

近日網絡有傳聞指，警方向3M香港分銷商索取各區五金舖訂單數據，或會翻查大量訂購口罩的記錄，令部分抗爭者人心惶惶，擔心購買防具時會留下紀錄，或成被警方追查的線索。記者今日致電多間3M香港分銷商查詢，但所有分銷商職員均表示從未聽聞有關傳言，並指警方沒有與他們聯絡及索取相關資料。

分銷商職員續指，通常貨物都是批發予各區五金店，分銷商多不設門市，故甚少接零售單。但部份分銷商坦言，近日的確有人致電查詢或從網上訂購，惟目前3M「豬嘴口罩」嚴重缺貨，根本無現貨可賣，「即使有（貨）都俾返五金舖先啦」。至於會否向警方提供訂單資料及數據？有分銷商指資料屬商業秘密，不會提供。

近日3M「豬嘴口罩」一掃而空，客人要轉購其他品牌的口罩。（蔡正邦攝）

便衣警曾查詢防具銷量及截查顧客

記者其後到新填地街向五金舖查詢，有五金舖負責人表示，近期抗爭行動此起彼落，連帶生意額也有所上升。五金舖負責人指，雖然警察沒有入店內索取任何訂單或銷售單據，但曾向幾間鋪頭詢問近期防具銷量如何。另外，亦有便衣警員在新填地街五金舖及防具店外巡視，以及截查部分購買防具的人士的身份證。

五金舖職員：購買防具並無觸犯違法 警方無權拉

有五金舖職員指，早前身穿黑衣在舖外工作，亦遭便衣警員上前查問。有職員表示，市民購買防具並無觸犯違法，「又唔係攻擊性武器，照計唔會拉。」職員直指，香港售賣口罩、手套、頭盔的店舖眾多，「咁多地方都有得賣，邊有得查？」但職員指政府如此敏感，笑言將來政府可能會加強管制，要求市民出示地盤工作證才能購買防具。

網上討論防具效能 3M口罩售罄 職員建議STS

近月每星期都有示威活動，而示威活動完結後往往發生警民衝突，示威者為保護身體，紛紛在網上或TG群組討論如何選購防具、以及研究防具效能，不少網民推薦3M「豬嘴口罩」，型號包括60926, 6006及隔熱手套。五金舖職員表示，3M口罩「6系」及「3系」的效能不差，近日的確多少客人前來選購，惟現貨愈來愈少，「最後客人根本無得揀，有得買就買」，職員建議可考慮STS防毒面具，效能相差無幾。至於手套方面，職員指近日客人多購買防刺、防割傷的手套，未見有人大手購入隔熱手套。