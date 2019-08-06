【警方記者會】催淚彈轟記者及押走　 PPRB總警司：唔介意致歉

昨日「8.5罷工」集會演變全港大混戰，大批身穿黑衣的示威者在全港多區與警展開大混戰，其中警方在深水埗發射催淚彈時，一名學生記者被擊中頭部受傷，一名記者被懷疑襲警被押返警署。警察公共關係科總警司謝振中指出，暫未能交待為何警員當時會發放催淚彈，又稱經傳媒聯絡隊介入後，證明襲警屬誤會，向兩名記者致歉。 對於外界關注前線警員執法時是否陷入情緒失控，謝振中強調，警員及家屬在衝突期間都受影響，坦言「警察都係人」，面對侮辱和欺凌「情緒有高低可以理解」，明言警方心理服務課會跟進個別警員情況，承認暫時有少量警員在衝突後未能重返前線。

警察公共關係科總警司謝振中今日在記者會時，被問到為何催淚會擊中記者，及為何有記者被帶署，是否警員無法辦認記者？謝振中表示，知悉昨日一名記者中流彈，眼部流血，暫未能交代為何當時要發放催淚煙，謝稱明白記者與警察一樣工作艱難，坦言自己作為警察公共關係科總警司，每次大型事件都有安大量傳媒聯絡隊到現場協助，對於昨日電光火石間記者如何受傷，暫時未得提出結論。

未能交待為何向記者射催淚彈

謝續稱，不願見到有記者在緊急情況下受傷，而事實上，傳媒聯絡隊有都同事受傷，被磚掟中，被鐵珠彈中，明白現場情況危險，但未來仍會加派同事，在現場協助。

謝又表示，警方一般硝煙後會推進，而據他理解，當時警方在推進期間，有警員盾牌接觸到記者，而據該記者表示，他當時有捉住警員衣服，警方遂懷疑襲警將他帶署，但經警方傳媒聯絡隊介入事件後，理解雙方工作後，很快讓該記者離開，而警署負責的警司有就導致該記者未能進行採訪而致歉，謝又表示，「我作為警察公共關係科總警司，喺任何警察與傳媒關係中，佔一個好重要位置，所以對昨日有記者採訪意外受傷，及記者因誤會出現上述情況，我唔介意作為警察公共關係科總警司，為受傷及受影響記者作出致歉」。

謝：警受壓 情緒有高低可以理解

線前警員執法備受關注，被問到有前線警員以「曱甴」稱呼示者，又用粗口對罵，警方有否就前線的情緒作出支援？謝表示，近日在電視及媒體看到，相信同意全港所有人情緒較以往高漲，無論示威者或市民，警察都是一個人，警察衝突間受言語侮辱，身體襲擊，而家屬又被起底和網絡欺凌，近日紀律部隊宿舍亦被放火掟磚，坦言「將心彼己，任何人如果喺咁樣工作環境同壓力下，情緒有高低可以理解」，謝重申，警務人員由做警察第一日，預料到工作會站在最前線，負責處理社會問題，相信同事在過去兩個月不斷提醒自己做警察的使命。

謝又表示，警方心理服務課在過去一段時間以小組形式接觸不同警員，個別警員曾受襲，家屬受欺凌，心理服務課會進行跟進工作，但因涉及個別同事私隱，未能進一步交待，但承認有少量警員在衝突後未能重返前線，但強調若警員重新走上前線時，必定會以專業態度處理。至於會否就警員表現向公眾致歉，謝稱如個別警員有不當行為，警察投訴課會作出處理。