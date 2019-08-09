【除惡盂蘭晚會】參與者帶同何君堯紙紥、林鄭衣紙　向警撒溪錢

網民發起盂蘭燒衣晚會，晚上於黃大仙及沙田舉行，逾數十名市民到場參與，有人帶同議員何君堯及特首林鄭月娥樣貌的紙紥公仔及衣紙到場焚燒，在黃大仙嬈衣期間，有人走出馬路中間灑溪錢，一度阻堵馬路。防暴警員持盾在場戒備，呼籲在場人士返回行人路。

參與人士展示印有林鄭樣子的冥錢，他們聲稱不是特登印製，而是包衣紙中抽到。（陳浩然攝）

有參與人士取出一個貼有立法會議員何君堯照片的紙紥公仔。（陳浩然攝）

由網民發起的「全港超幽佈施祈褔除惡盂蘭燒衣晚會」，晚上於黃大仙及沙田舉行，分別有逾數十名市民參與，有參與人士取出一個貼有立法會議員何君堯照片的紙紥公仔，在場人士不斷起哄大叫﹕「掉落去！」，其後公仔被掉進化寶爐。又有人展示印有行政長官林鄭月娥樣貌的溪錢，他們聲稱不是特登印製，而是包衣紙中抽到。

參與者：宗教集會望警方依法辦事

自稱是道教人士的參與者林先生表示，燒衣活動是希望增公德，沾福氣，為殉道義士及孤魂超度。對於現場一帶有警方布防，他指明白警方憂慮，「但有啲大驚小怪」，稱只是燒衣祈福活動，更歡迎警員到場沾福氣，並指今次是宗教儀式、集會，希望警方依法辦事。有網民建議下周三農曆七月十四再發起活動，他指傳統上鬼門開三次，希望為更多孤魂及道義工。至於會否擔心街坊被煙火困擾，他指對比催淚煙，燒衣煙量較少，相信街坊可以接受。他指沒有預計活動何時結束，視乎街坊行動。

參與人士走出馬路 防暴警持長盾戒備

多名穿上裝備的警員於紀律部隊宿舍外位置戒備，又有警員帶同警犬到場。晚上9時許，參與人士大灑溪錢，不斷起哄，有市民將溪錢灑至路中安全島，又走出馬路中間，一度阻塞道路，又有參與人士向警方向撒溪錢。警方其後以大聲公表示，現場人士正進行非法集會，否則會作出驅散行動，呼籲眾人離開。參與人士反稱正進行燒衣集會活動，並播歌作回應。紀律部隊宿舍外有三隊防暴警員持長盾戒備，百多名市民在對面行人路空地聚集。