【彩雲邨火警】單位爆炸湧火球　英勇街坊合力拉喉灌救

牛池灣彩雲邨豐澤樓10樓一單位，於今日（11日）下午1時40分突然爆炸起火，一名女住戶披棉胎逃生時墮樓，送院後不治，另有兩人受傷送院。起火期間，多名英勇街坊在消防未到場前拉喉救火，有街坊形容爆炸時有火球湧出，而單位大閘因鎖上，住戶未能及時離開。消防出動1喉1煙冒隊及55名消防員灌救，約1小時將火救熄，正調查起火原因，初步相信沒有可疑，而煤氣公司人員檢查後，證實煤氣錶運作正常。

今日下午1時許，彩雲邨豐澤樓10樓單位發生火警，有三名女子受傷，兩人送伊利沙伯醫院，其中一名女子在逃生期間墮樓，送院後證實不治，一名女傷者身體被燒傷，情況穩定；另一女傷者則被送往聯合醫院。兩名女傷者稍後一併轉往威院留醫。

街坊：單位上鎖 住戶無法逃出

豐澤樓起火一刻，多名英勇街坊在消防未到場前，合力拉消防喉救火，家住11樓、有份協助救火的陳先生憶述，當時單位突然傳出爆炸聲，他立即跑出走廊查看，「一嚿火喺屋企入面湧出嚟，個火好大好犀」，爆炸時屋內有女子大叫「火燭」，惟火勢猛烈及濃煙密佈，他無法看清屋內情況，

陳立即連同兩名街坊在10樓拉喉，朝起火單位射水，當時單位大閘鎖上，估計屋內住戶無法開閘離開。陳又指出，消防到場後從屋內救出兩人，當時沒有反應。消息指，該兩名住戶是於單位內洗手間救出。

彩雲東區議員蔡子傑向香港01表示，據有份救火的街坊了解，當時未見有人在單位外燒衣，而火勢是從單位內冒出，估計是搶火引致。至於有女子在逃生時高處墮樓，蔡稱有待警方調查，但據他了解，起火時鐵閘鎖上，住戶無法奪門逃生。