【警武使用】五場衝突用過千彈藥　警發848枚催淚彈、逾百橡膠彈

過去兩個月，本港多場遊行及示威活動演變成警民衝突，警方多次發射催淚彈、橡膠彈、布袋彈及海綿彈驅趕示威者。據警方提供資料顯示，警方於五場警民衝突及清場時，使用過千枚彈藥，包括合共848枚催淚彈、153枚橡膠彈、6枚布袋彈及147枚海綿彈。其中，警方於7月28日的中上環遊行使用最多催淚彈、橡膠彈及海綿彈。

今日（13日）警方公佈「踏浪者」行動武力使用摘要，截至今年8月2日，過去47日五場警民衝突及遊行示威中，警方用過千枚彈藥，包括合共848枚催淚彈、153枚橡膠彈、6枚布袋彈及147枚海綿彈。當中，6月12日金鐘衝突警方發240枚催淚彈、19枚橡膠彈、3枚布袋彈及33枚海綿彈；7.1立法會衝擊警方則發27枚催淚彈及6枚海綿彈。

7.21中上環遊行中，警方施發55枚催淚彈、9枚橡膠彈及25枚海綿彈；而7月27日光復元朗遊行，警方發118枚催淚彈、30枚橡膠彈、1枚布袋彈及33枚海綿彈；最後7月28日遮打花園集會，警方所發放的彈藥為五次衝突中最多，包括發408枚催淚彈、95枚橡膠彈、2枚布袋彈及50枚海綿彈。

6月12日金鐘衝突：政府恢復二度逃犯條例 示威者包圍立法會 警驅散示威者

警方在6.12金鐘衝突中，警方被指使用過分武力清場，惹起民間不滿，戾氣延伸至警隊。（張浩維攝）

2019年6月12日，該日原本是《逃犯（修訂）條例草案》恢復二讀的日子，該日早上反對修例的示威者，響應網上罷工罷課罷市的號召，包圍立法會、重佔夏慤道和龍和道。其後，示威者開始衝擊警方防線，警方用150枚催淚彈、數發橡膠子彈、20發布袋彈驅散示威者和清場。

下午3時後，示威者開始衝擊立法會示威區，有示威者投擲鐵枝和磚頭，更一度衝入被稱作「煲底」的立法會示威區，示威者亦在龍和道及夏慤道兩邊，向添華道衝擊。警方以催淚彈驅散示威者。到下午約3時45分，警方已收復立法會示威區。至晚上11時許，示威者陸續散去，到午夜後干諾道中恢復通車，有不少私家車到場義載在場的人士回家。

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7.1立法會衝擊：示威者闖入立法會破壞 警方以催淚彈驅散

反對《逃犯條例》修訂爭議引發的示威浪潮持續，有示威者當日（7月1日）下午起衝擊立法會，以鐵籠車持續撞向玻璃，致玻璃門完全受損。以下會重溫整個衝擊狀況。（曾梓洋攝）

反對《逃犯條例》修訂爭議引發的示威浪潮持續，有示威者於當日（7月1日）下午，衝擊立法會，以鐵籠車持續撞向玻璃，致玻璃門完全受損。有示威者包圍立法會議員入口，準備衝向立法會，門口玻璃損毀。立法會議員梁耀忠上前制止，但不成功。

至晚上約9時被大批示威者闖入，並四處破壞。面臨警方清場「死線」餘下20分鐘，有自稱是中學生的示威者勸喻其他示威者離開會議廳，但部分示威者拒絕。至翌日凌晨零時許，大批警力於警總一帶至龍匯道、添美道、夏慤道，四方八面向立法會進發，並施放胡椒噴劑及催淚彈驅散示威者。

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7.21遊行：西環發射催淚彈趕人群 西鐵元朗站白衫人「無差別」打市民

民陣於7月21日發起遊行，警方只准終點設在灣仔盧押道，有遊行人士抵達中聯辦。有大批速龍小隊警員，手持可發射催淚彈的槍，警方防線突然向示威者推進。（張浩維攝）

民陣於7月21日發起遊行，警方只准終點設在灣仔盧押道，有遊行人士抵達中聯辦。其間有人向中聯辦投擲雞蛋，有示威者包圍中聯辦、西區警署。晚上九時，有大批速龍小隊警員，手持可發射催淚彈的槍，警方防線突然向示威者推進。警方約在晚上10點20分，發射催淚彈驅趕示威者，其間有速龍小隊警員追打長者。

另外，元朗晚上同樣發生衝突，數以百計白衣人在雞地聚集，其後他們在西鐵元朗站內滋事，有指他們預謀伏擊歸家的示威者。立法會議員林卓廷到場了解時亦難倖免，被人毆打受傷，口角流血，雙手受傷。有白衣人不斷追打一名女記者。其後公立醫院共接獲45名傷者。

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7月27日光復元朗遊行：警方發射33枚海綿彈 速龍小隊攻西鐵站圍捕 多人浴血受傷

7.27元朗遊行：示威者與警方對峙，警方多次施放催淚彈。（李澤彤攝）

7月27日的元朗遊行，遭警方反對之下舉行。遊行起步約50分鐘，已從水邊村遊樂場出發的市民，沿大馬路走向元朗站方向。有市民包圍西鐵元朗站外的警車，並噴上三合會名稱的字句。當日示威者與警方對峙，警方多次施放催淚彈。在西邊圍外，警方與示威者對峙，警方一度發射海綿彈。

至晚上7時許，警方多次舉出黑旗。至晚上10時許，示威者正撤離，速龍小隊警員攻上西鐵站內圍捕。現場有人頭部流血。元朗站內地下遺下一灘血漬，有示威者的頭部受傷，由救護員移到一邊治理。

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7月28日遮打花園集會：警方當日發射408枚催淚彈 49名示威者被捕

傍晚近7時，警方向示威者施放催激彈。(李澤彤攝)

7月28日民間發起遮打花園集會，演變成西環至銅鑼灣一帶遊行。晚上7時許，警方連續發射多枚催淚彈，大部份示威者向中環方向後退。清場期間，有傷者頭破血流，亦有身穿反光衣人士需以生理鹽水洗眼。

晚上8時許，西港城起火的紙皮手推車位置，有消防員到場，並撲滅火種。之後警方在西環至中環一帶清場，與示威者爆發衝突，並發射多枚催淚彈，並拘捕49人。