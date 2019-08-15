【逃犯條例】重組文記車仔麵驚險一夜　老闆：示威者唔想影響商舖

盂蘭節深水埗爆發警民衝突，警方施放催淚彈驅趕在警署門外燒衣、放鐳射光的市民，催淚彈波及獲2018年米芝蓮推介的「文記車仔麵」。老闆黃先生形容警方在示威者撤退期間，繼續「無端端」從遠方向店外施放催淚彈，導致一名女士流鼻血，幸得急救員到場協助，並派發生理鹽水讓食客洗眼。文記食客形容當時示威者逃跑「場面震撼」，大量市民不適「非常危急」，他的車輛亦受波及，回家路程也要「喊住揸」。 警隊內部文件顯示戰術上施放催淚彈需預留逃走路線，據目擊事件的汝州街茶餐廳職員所講，防暴警昨晚（14日）將人群驅散至長沙灣道，導致封路。她質疑警方製造假象，引起市民不滿示威者「以民制民」。

35枚催淚彈飛越上空、催淚煙濃罩深水埗，米芝蓮推介食肆受波及。文記車仔麵位於深水埗福華街與桂林街交界，昨晚（14日）警方使用催淚彈驅趕燒衣示威者，從欽州街向桂林街等橫街推進，本來平靜的內街硝煙處處。

陳先生表示第一次面對催淚煙，之後「成晚作嘔、成日痕」，停泊於欽州街交通銀行分行對開的私家車滲入催淚煙，回家路途要「喊住揸。」（受訪者提供圖片） 陳先生原本排隊光顧文記車仔麵，晚上10時許突然間大量市民沿桂林街向店舖方向跑來「場面震撼」，10秒後他和友人意識到奔跑原因──催淚彈味道撲鼻而來。不久，他看見兩人扶著一個軟弱無力、血流滿面的少女。少女本來正在放狗，因為鼻膜薄，嗅到催淚煙大量流鼻血，陳先生見狀詢問文記店員可否讓半暈的少女入內休息，店員同意。怎料入店後，突然間兩個催淚彈落於文記對面馬路，老闆隨即行出舖外，叫員工閂門拉閘。陳先生形容情況混亂，拉閘後全店充滿催淚煙，加上冷氣，全場人士不停咳嗽，有在場人士教他們不要捽眼，又有人派生理鹽水洗眼。文記老闆然後拍閘叫職員開門幫手救人，因為很多人在門口催淚煙不適情況「非常危急」，直到警察遠離，他和友人才離開。 陳先生表示第一次面對催淚煙，之後「成晚作嘔、成日痕」，停泊於欽州街交通銀行分行對開的私家車滲入催淚煙，回家路途要「喊住揸。」他表示回家前車邊躺臥很多催淚煙不適的市民，正等候救護車，所以未有即時離開。他形容「白車嚟個陣，示威者幫手開路，好合作。」據醫管局數字，截至上午8點，深水埗衝突中6男1女送院，已全部出院。

文記車仔麵受催淚煙波及，又收留不適市民。（鄧栢良攝） 文記車仔麵黃老闆接受香港01查詢時表示，9時許收到員工通知警方在區內有驅趕行動，於是返回舖頭了解。甫到舖面未入店內，三、四枚催淚彈落於腳邊，他馬上叫員工閂閘，有市民流鼻血，需由急救員協助。他對警方施放催淚彈感不解：「好奇怪，冇乜人啦條街，又冇示威人士，基本上（示威者）冇攻擊冇滋事冇盛，人哋都散啦，警方無端端射（催淚彈）。個十字路口只見記者、義工、醫護，之前都冇射嚟呢度。」 他觀察催淚彈是由遠處射向店外，街道上沒有示威者，沒有考慮日後提早閂閘，會視乎情況決定：「示威者會經過先，會嗌『閂閘閂閘！佢哋（警方）打到嚟！』。佢哋（示威者）絕對唔想影響商舖。」

警隊內部文件顯示催淚煙在密封地方會沉澱，然後被移動時再次生效，文件形容「淨化程序是相當費時」，如果像陳先生私家車入煙的情況，需要將所有窗及門打開做成通風道，用水將所有表面抹過然後吸塵，並且移開布冚、地毯等及放在微風及陽光下，亦可加以乾洗。

內部文件亦表示戰術上施放催淚彈需預留逃走路線，據目擊事件的汝州街茶餐廳職員所講，防暴警昨晚（14日）將人群驅散至長沙灣道，導致封路。但她質疑警方製造假象，引起市民不滿示威者「以民制民」。

汝州街茶餐廳職員伍小姐目擊施放催淚彈經過，指昨晚店舖門口有許多街坊在燒街衣，但突然有批人從西九龍中心方向跑來，並勸籲在場街坊要撤離及落閘。來不及落閘，催淚煙也攻入茶餐廳內，客人「出現啲眼紅、要飲水」，更有水吧職員吸入後咳嗽不止，最後咳到出血絲。當時在店內職員提供食水予受影響食客沖洗，當時仍有開冷氣，都有少許催淚煙味道，後來打算開後門讓食客離開，豈知鴨寮街方向都有煙，兩邊夾攻無法逃生。

後來示威者人數甚少，警方仍向長沙灣道方向推進，「推去長沙灣道，然後封長沙灣道，搭車又話冇車。」質疑警方故意影響市民乘車，製造亂象。

伍形容，當時示威者在聚集，只是用鐳射筆照射警署，未有衝擊行為，不明為何警察要出動如此警力驅散，「人哋仲叫啲細路仔走，幫人哋，問要唔要毛巾，濕水呀濕水呀要唔要水呀咁。幫啲婆婆問啲婆婆戴豬嘴，你要唔要口罩呀我哋有呀，我哋袋有呀，我哋車有呀咁囉。我自己親身見到。」她對警方行動感不解：「啲人係走晒，但佢都係不停放（催淚彈）。射幾盞燈轉頭話出防暴，覺得奇怪囉。覺得佢製造啲假象畀人，十個兩個都好就要出催淚彈，去到邊個位會亂，想啲街坊憎佢哋，就以民制民。」

深水埗警區指揮官何啟軒在例行記者會表示，明白在內街推進驅散行動，一定會為區內居民帶來不便，但是想有效地將不法之徒驅離，短時間內回復安寧。他稱，區內有700個牌檔檔主清晰表示不歡迎示威者到區內，發生衝擊及暴力事情，要求警方嚴重執法，同時在周日的遊行前，警方收到大量的信件，來自當區個人及團體650封信件，清楚提到不歡迎示威者尤其暴力示威人士到區內的行動。其中一個居民協會表示，每次集會後都有堵路及堵塞社區設施，造成居民極大困擾，威脅社會安全及安寧。