十多名刀手灣仔酒吧外伏擊　斬傷五人　警拘一人

十多名刀手灣仔酒吧外伏擊斬傷五人。(Jordan Chan‎香港突發事故報料區)

中午12時許，灣仔駱克道一間酒吧發生傷人案，十多名男子手持鐵通及刀等武器出現在上址，並在酒吧外施襲，逞兇後四散。警方及救護員接報到場，至少三輛救護車在現場準備運送傷者，事件中共五人受傷，其中一人頭部重創，三名傷者送往瑪麗醫院救治，其後有兩名需轉送東區醫院治理。據了解，其中一名傷者為非華裔刀手，已被警方拘捕，警方正在現場調查。

涉事酒吧一名尼泊爾籍老闆Mike表示，事發時自己正於餐廳內用餐，突然約10至12名戴著面具、手持刀的兇徒從一輛私家車下車，繼以前來毀壞酒吧（come smash my bar)，又攻擊店內的一位經理，形容他”badly injuried”，手臂被斬多下。他表示當時有約15至20名顧客，正在觀看球賽，兇徒突然闖入並毀壞店內的東西（they smashed everything），又指「我不知道之後會發生什麼事，這些人很可怕」（I dont know what will happen the next, and these people look very horrible），及後多名兇徒行兇後欲上車離開，被他及其他人阻止，約三人被拘捕，七至八人沿街道逃去。

多次被追交保護費 今早另一旗下酒吧被搗

他形容事件非常嚴重，該店早前裝修，兩日前才重開，自己投放了大量金錢，希望警方及政府正視事件，形容自己是普通人經營生意，卻一直被要脅索取保護費，「我沒有答應，但這些人會回來搗亂（Even myself i have no guarentee, these people might comeback to attack）」Mike指，一直有人向他們收取保護費，一個月索取5萬元，惟他曾表示因應近日香港情況，生意淡薄無力付費，拒絕後即遭破壞。他續指，今早其位於附近街道的另一間酒吧同被毀，但情況未如上址嚴重，一個多小時後，這間酒吧外即發生斬傷人血案。