十多名刀手灣仔酒吧外伏擊　斬傷五人　警拘一人

十多名刀手灣仔酒吧外伏擊斬傷五人。(Jordan Chan‎香港突發事故報料區)

中午12時許,灣仔駱克道一間酒吧發生傷人案,十多名男子手持鐵通及刀等武器出現在上址,並在酒吧外施襲,逞兇後四散。警方及救護員接報到場,至少三輛救護車在現場準備運送傷者,事件中共五人受傷,其中一人頭部重創,三名傷者送往瑪麗醫院救治,其後有兩名需轉送東區醫院治理。據了解,其中一名傷者為非華裔刀手,已被警方拘捕,警方正在現場調查。

涉事酒吧一名尼泊爾籍老闆Mike表示,事發時自己正於餐廳內用餐,突然約10至12名戴著面具、手持刀的兇徒從一輛私家車下車,繼以前來毀壞酒吧(come smash my bar),又攻擊店內的一位經理,形容他”badly injuried”,手臂被斬多下。他表示當時有約15至20名顧客,正在觀看球賽,兇徒突然闖入並毀壞店內的東西(they smashed everything),又指「我不知道之後會發生什麼事,這些人很可怕」(I dont know what will happen the next, and these people look very horrible),及後多名兇徒行兇後欲上車離開,被他及其他人阻止,約三人被拘捕,七至八人沿街道逃去。

多次被追交保護費 今早另一旗下酒吧被搗

他形容事件非常嚴重,該店早前裝修,兩日前才重開,自己投放了大量金錢,希望警方及政府正視事件,形容自己是普通人經營生意,卻一直被要脅索取保護費,「我沒有答應,但這些人會回來搗亂(Even myself i have no guarentee, these people might comeback to attack)」Mike指,一直有人向他們收取保護費,一個月索取5萬元,惟他曾表示因應近日香港情況,生意淡薄無力付費,拒絕後即遭破壞。他續指,今早其位於附近街道的另一間酒吧同被毀,但情況未如上址嚴重,一個多小時後,這間酒吧外即發生斬傷人血案。