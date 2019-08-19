【警方記者會】近距離掃射胡椒球　警：符指引　適合密集環境使用

修訂《逃犯條例》引發持續兩個多月示威活動，8.11當日全港多區都爆發激烈警民衝突，港鐵太古站更上演一幕驚心動魄場面，大批示威者在扶手電梯撤退期間，有速龍小隊警員手持「胡椒球發射器」近距離掃射，情況十分混亂，更有躺在扶手電梯的示威者遭棍打制服。 外界關注在警方指引下，究竟「胡椒球發射器」可以在多近距離發射，警隊行動部警司方志堅在警方例行記者會上指，公開資料會影響警方戰術部署，據當日片段所見，發射距離約一至兩米，是符合生產商的安全指引。警方又指出，「胡椒球發射器」是較低傷害性、可以作短距離發射及適合在密集環境使用的裝置，不具穿透性及嚴重傷害，至今亦沒收到有人因此而受傷報告。

警隊行動部警司方志堅稱近距離掃射胡椒球符生產商指引。（陳康智攝）

警方在今日召開例行記者會，有傳媒要求公開「胡掓球發射器」的安全射程。警隊行動部警司方志堅指出，公開「胡掓球發射器」的最低及最高射程，會影響警隊戰術行動安排，但基於大眾關注太古站事件，警方翻查生產商指引，確認警員當時是在安全距離下發射，強調「胡掓球發射器」與一般槍械不同，不具穿透性，胡椒接觸硬物會爆開，產生催淚煙的效果，目的旨在驅散暴力人士，作出制止，從不同片段可見，當時發射距離約一至兩米，是合符生廠商的安全指引。

不具穿透性及造成嚴重傷害

被問到警方當時有否就發射胡椒球球的位置或環境作出斷判，而且當時在扶手電梯的示威者正離開，警察公共關係科總警司謝振中表示，當時發射胡椒球並非只為驅散，並希望作出拘捕。

謝強調「胡椒球發射器」是低傷害性、可以作短距離發射及適合在密集環境使用的裝置，原因是它用加壓器發射胡椒球，與一般槍械不同，發射球狀擊中後變成胡椒粉效果，類似催淚水劑造成不適，而且胡椒球呈粒狀非水狀，會局限一個位置，不如催淚煙影響身邊很多人，並不具穿透性及造成嚴重傷害，警方與廠商理解後，認為「絕對係一個安全距離，當日亦冇收到有人因此而受傷嘅報告」。