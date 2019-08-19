【警方記者會】首回應武警壓境　謝振中：警無角色評論

政府《逃犯條例》修例風波逾兩個月未平息，警民衝突越演越烈，會否派出解放軍引起關注，上月底外媒引述白宮消息指解放軍或武警在港邊境集結，其後屢傳消息及片段指武警在深圳集結，及至前日（17日）《人民日報》微博轉載一段影片，指為在深圳舉行的「公安武警大練兵」，而昨日美聯社亦拍得武警演練片段。 警方今日在例行記者會上首度被問到會否准許解放軍進入香港，警察公共關係科總警司謝振中表示，無角色評論出動解放軍的必要性。

武警演練畫面。（影片截圖）

謝振中：香港警隊並無任何角色去評論出動解放軍的必要性

今日下午4時舉行的警方例行記者會上，外媒關注有解放軍放深圳集結，香港警方會否准許他們進入香港境內。警察公共關係科總警司謝振中回應指，根據基本法及全國性法律，香港政府及中央政府都有權提出出動解放軍，因此香港警隊並無任何角色去評論出動解放軍的必要性，但他可以保證，在這個動盪情況下，香港警隊有能力恢復公共安全及公共秩序。

武警屬軍事系統 工作包括對內打擊恐怖主義

外界不時對武警與解放軍分野理解不清。根據資料，「武警」是武裝警察部隊的簡稱，負責保衛國家內部安全，目前由黨中央、中央軍委集中統一領導，不屬於公安也不屬於中國人民解放軍。武警日常訓練與解放軍一樣，在需要強大的武裝力量處理內部事務，如緝毒或打擊恐怖主義等，這些公安無法匹敵，但又未至於需要軍隊鎮壓時出動。

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上月底傳出武警集結消息 811後港澳辦：開始出現恐怖主義苗頭

上月31日彭博社引述消息指白宮消息指，多支解放軍或武警在香港邊境集結。其後不斷有消息指武警在深圳集結，8月10日有深圳市民拍得有武警車隊集結片段。8月11日深水埗及港島東遊行衝突翌日，國務院港澳辦發言人楊光指，激進極端示威者「喪心病狂」攻擊警察，已構成嚴重暴力犯罪，並「開始出現恐怖主義苗頭」。

解放軍微信：深圳抵達香港只需要10分鐘

上周二（13日）美國總統特朗普在8月13日於Twitter發文表示，收到情報指解放軍正在深圳邊境集結。翌日美聯社報道，逾500輛解放軍裝甲車停泊於深圳灣體育中心，解放軍東部戰區陸軍微信表明，從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。

「公安武警大練兵」片段流出

前日（17日）《人民日報》微博轉載一段影片，指為上周六在深圳舉行的「公安武警大練兵」，片段中，有武警舉起紅旗，用粵語警告稱「停止暴力，回頭是岸」。昨日美聯社拍得大批武警在深圳灣進行演練，片段中相信有人模擬示威者。