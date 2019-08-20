【警方記者會】港島總區總督察初登場　曾被官質疑「夾口供」

警方例行記者會上不時都有新臉孔警官列席，解答傳媒疑問及講解警隊行動部署，今日席上就有港島總區總督察（行動）古兆輝，被問到是否警方風險評估失誤，拒就昨日民陣遊行批出不反對通知書，導致參與集會的市民被逼出馬路，古只不斷「回帶」，未能釋除公眾疑慮，最終要由警察公共關係科總警司謝振中解圍。雖然古兆輝回應未能一針見血地講解，但古是少數會用普通話回應內地傳媒提問的出席者。 翻查資料，古兆輝曾在2016年就一宗「重奪公民廣場案」任證人，但被裁判官質疑與同袍「夾口供」，「兩把口對一把口」，由於其證供存疑，被告最終獲裁定罪名不成立脫罪。

港島總區總督察（行動）古兆輝首次出席警方例行記者會，就已被多間傳媒追問，為何警方拒批出民陣8.18遊行，導致大批參與集會市民逼於無奈擠出路面，是否警方的風險評估出錯？鮮有會見傳媒的古只多次覆稱，根據風險評估，警方早於8.15反對民陣遊行，形容「唔係簡單容易嘅決定」，又指公眾集會及上訴委員會已接納警方意見，有傳媒要求古承認事實與評估是否有落差時，古卻老調重彈，繼續「講稿」，未能解答核心問題。

要總警司幫手解圍

在傳媒窮追不捨下，最終要由警察公共關係科總警司謝振中解圍，明確表示「簡單啲嚟講，警方唔認為喺8月15日或早前嘅評估有任何失誤」，因基於15日之前社會大形勢，經常發生大型公眾活動被騎劫或出現暴力事件，8.18無事發生不代表警方的評估有錯失。

雖然古兆輝回應未能一針見血地釋除公眾疑慮，但古是少數會用普通話回應內地傳媒提問的出席者，今日有內媒問到即使有否不反對通知書，市民都會自發上街遊行集會，古就用流利的普通話作答，提醒市民舉行公眾集會前要向警方作出通知，並要按不反對通知書內容進行。

港島總區總督察（行動）古兆輝。

官指證供莫名其妙 「兩把口對一把口」

翻查資料，在2016年3月，一宗審理2014年重奪公民廣場的案件中，一名姓顏的男子被控在攀爬入政府總部東翼前地時，拉扯時任高級督察古兆輝的腰帶，及先後兩次將古拉跌，被控一項普通襲擊罪。

當時負責審理案件的暫委裁判官許肇強表示，古兆輝作為證人，卻替另一警員黃誌德錄取口供，認為兩人有夾口供之嫌。裁判官又指出，難以信服不足100磅的被告如何拉跌或襲擊身材健碩古及黃，同時有新聞片段顯示，被告在最後階段有攤開及高舉雙手，跟證供不符。

裁判官更進一步指出，古在事發後一個月錄取證供，卻無提及被扯皮帶，但在年半後出庭作供，卻能指出扯皮帶的情況，裁判官形容證供莫名其妙，而兩名出庭作供的警員指證被告，是「兩把口對一把口」，但連涉案構成普通襲擊的行為，都沒法清楚說明，最終裁定被告罪名不成立。

2005年考督察 曾透露怕失敗被取笑

古兆輝在2003年加入警隊成為警員，2005年透過警隊公開招聘程序晉升為督察，曾駐守天水圍分區巡邏小隊第四隊。古兆輝2016年曾接受警隊刊物《警聲》專訪時指，當初報考督察經過一番內心掙扎，最關心面子問題，擔心申請失敗會遭同事取笑，認為他不自量力。