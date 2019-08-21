水警海關破獲今年最大宗海路走私案　檢1,220萬元電子產品

水警小艇分區人員聯同海關海域調查組人員，昨(20日)晚於天水圍輞井河一帶進行聯合反走私行動，檢獲83箱總值1,220萬元的懷疑走私電子產品。是次搗破的走私案，為2019年涉海路電子產品走私案件中，所檢獲物品價值最高的案件。

整個行動中檢獲了83箱懷疑走私物品，貨物總值1,220萬港元。（黃偉民攝）

水警及海關人員於過去兩星期，留意到香港后海灣一帶，懷疑有走私活動。經過調查，昨日深夜接近今日凌晨的時間展開行動，執法人員於潮汐塘附近發現5位可疑人士，他們由附近的沼澤區循溪澗、泥路前往潮汐塘；同一時間執法人員於輞井河發現一艘懷疑參與走私的快艇，及一部5.5噸的貨車。司機將貨車駛至潮汐塘，五名可疑人士將車上的貨物運上快艇。執法人員見時機成熟，立即展開行動，懷疑走私人士發現執法人員後，迅速棄貨跳上快艇，沿輞井河經過縱橫交錯的水路駛去近尖鼻咀河口，高速往大陸方向駛去，整個過程不足兩分鐘。

7名涉案人士逃脫 無人被捕

水警小艇分區指揮官周信偉稱，尖鼻咀附近有水警人員的快艇進行埋伏，但礙於現場環境，包括迂迴水路、蠔排等障礙物、光線等問題，令追截行動非常困難，最終未能截停懷疑走私快艇，向內地方向逃去無蹤，7名涉案人士逃脫，因此未能掌握走私人士身份及背景，警方會繼續進行調查。

周信偉稱，是次案件中，匪徒的走私手法有別於以往，過去他們是將貨物運至碼頭，然後將走私物品運上快艇，直接運回內地。惟今次案件中，匪徒利用貨車喬裝運貨，往偏僻無人的內陸地方，再利用小型船隻透過迂迴水澗，將貨品運往內地，以逃避執法人員監察。

水警小艇分區指揮官周信偉稱，現場環境，包括迂迴水路、蠔排等障礙物、光線等問題，令追截行動非常困難。（黃偉民攝）

行動中檢1,220萬港元

整個行動中檢獲了83箱懷疑走私物品，貨物總值1,220萬港元，海關海域調查組指揮官梁耀文稱，是次行動是2019年11宗涉海路電子產品走私案件中，所檢獲物品價值最高的案件。

檢獲的貨物包括，11,500件電腦零件、9,500部手提電話、2,000件手機配件、300部平板電腦、60隻智能手錶、50個手袋等，執法人員亦於懷疑走私的貨車上搜獲15萬元現金。

案件將交由海關繼續跟進，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

行動中檢獲50個手袋。（黃偉民攝）