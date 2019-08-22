警龍鼓洲追截走私凍肉木船　兩男跳船失蹤　拘8內地男

昨(21日)深夜11時許，據報有警員乘坐水警船隻，在屯門龍鼓洲以西海面，追截一艘可疑木船。惟該木船上有兩名男子，突然跳海逃走，不知所終。消防及救護員乘坐滅火輪到達現場搜救，飛行服務隊直升機亦在上空盤旋，暫仍未尋獲兩名失蹤男子下落。消息稱，警方當時正進行反走私行動。

警方指，水警西分區特遣隊、情報組、巡邏小隊及近岸巡邏小隊人員，昨日（21日）晚上約10時30分展開反走私及反非法入境行動。人員於龍鼓洲以西海面發現一艘可疑木船，懷疑有人正進行走私活動，隨即展開追截，其間2名男子從該艘木船跳海失蹤。

警方、消防及飛行服務隊到場搜救。人員其後於龍鼓洲一沙灘上，發現8名年齡介乎30至50歲的內地男子，該8名男子涉嫌非法入境被捕，現正被扣留調查。行動中，人員共檢獲大批懷疑走私凍肉，價值有待點算。

警方發言人重申，協助非法入境者及非法入境是非常嚴重的罪行。根據香港法例第115章《入境條例》，干犯「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」而經公訴程序定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。此外，根據第60章《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。