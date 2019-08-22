機場海關連搗兩毒品案拘四男　檢大麻糖果及可卡因

香港海關在本月18日、20日及21日，分別在機場、中環及北角，檢獲6.6公斤重懷疑毒品，市值約220萬元，兩名男子被捕。

海關機場課8月18日檢查兩件由美國抵港報稱是文具及玩具的空運快遞，發現內藏500克含有懷疑四氫大麻酚成分的溶液及4.1 公斤含有四氫大麻酚成分的糖果，經調查後於20日在中環拘捕一名37歲懷疑涉案男子，該名男子被押解到北角一住宅單位搜查，並檢獲400克含有四氫大麻酚成分的糖果，其後於昨日一棟中環商廈，檢查一件由美國抵港的空運快遞，再檢獲16克重含有四氫大麻酚成分的溶液，其後拘捕一名35歲懷疑涉案男子，案件仍在調查中。

海關提醒市民，大麻及四氫大麻酚屬《條例》定明的危險藥物。除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品，包括食品或飲料，一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。

另外，機場海關人員於8月20日及21日，截查兩名由埃塞俄比亞抵港、準備經海天客運碼頭轉船到澳門男旅客，兩人從體內排出共1.6 公斤懷疑可卡因，暫時總值212萬元。

一名38歲男子仍在留醫，相信他仍有毒品留在身體內，一名48歲男子被控販運危險藥物罪名，將於明日西九龍裁判法院提堂。