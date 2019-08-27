【救牛行動】黃牛誤墮荃灣引水道　救援人員設路障　兩小時終救起

黃牛被困荃灣引水道！今早8時，有人報稱有牛隻被困下花山引水道，救援人員接報後到場，並以竹葉引導該隻半噸重的公牛前行，以長梯及木板設「路障」，再以木板搭成台階引導其上岸；黃牛最終自行跳上岸邊，整個救援過程歷時約兩小時。

荃灣下花山引水道有牛隻被困。（郭倩雯攝） 黃牛被困引水道 救援人員到場 今早8時44分，荃灣下花山引水道有牛隻被困，警方接報後到場，消防及漁護亦到場協助，發現牛隻仍在水道內。該隻半噸重、體型約一米長的黃牛，於引水道內自行走動徘徊，並不時吃水道邊的綠葉。 竹葉引導 長梯及木板設「路障」 現場消息指，救援人員以竹葉引導牛隻於水道內前行，走到下花山近鵝地位置，人員以長梯及木板設「路障」，再以木板搭成台階、用石頭穩定台階，以引導牛隻走上岸，最終黃牛自行跳上岸邊並離開，救援過程歷時約兩小時。

救牛行動全過程

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牛隻多次誤墮引水道

翻查資料，不時有牛隻誤墮引水道內。



去年10月4日，荃灣寶豐路近油柑頭村，兩頭大小牛墮進引水道，及後警方、消防及漁護署人員到場營救，發現兩隻牛藏於引水道隧道約100米深處。



去年10月2日，荃灣荃錦公路大橋村近香港槍會對開，早上一對黃牛母子被困引水道，救援人員到場，起初未有發現，及後再到場救牛時，兩牛被嚇至自行爬上地面，走往叢林。



去年6月25日，荃灣大橋村對上山坡一頭小牛被困引水道，其間更遭狗隻咬傷，，警方及消防員接報到場，成功救出小牛，惟小牛多處受傷。

