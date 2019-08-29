【元朗三級火】山下村回收場三級火　消防出動航拍機協助救援

今日（28日）傍晚6時許，元朗山下村一個塑膠回收場起火，現場火光熊熊，濃煙四起，幸事件中無人受傷。消防將火升為三級，出動七隊煙帽隊拖喉撲救，因應火場面積大，消防派出攀山拯救隊利用航拍機升空三次，從高空拍攝火場情況，又用設有紅外線的特別鏡頭偵測火頭位置、火場溫度，協助了解火勢。

消防處表示，元朗山下村一回收場昨日（28日）下午發生的三級火警，已於昨日晚上11時31分受控，並於今日（29日）凌晨零時08分大致被救熄。消防人員曾動用七條喉及七隊煙帽隊灌救。火警中暫未接獲受傷報告。

元朗山下村回收場三級火，消防出動航拍機協助救援。（林振華攝）

有消防員表示，當遇上濃煙時，用航拍機可更有效看到火勢方向，配合紅外線鏡頭偵測火場溫度，協助救援，惟一般只有戶外如山火時才可用航拍機拍攝。翻查資料，2016年牛頭角迷你倉發生四級火警，消防處於6月22日首度在市區出動航拍機，起飛至3樓外牆拍攝，近距離視察火場情況。

2016年牛頭角迷你倉發生四級火警，消防處首度在市區出動航拍機，起飛至3樓外牆拍攝，近距離視察火場情況。（資料圖片）

2016年，消防處成立攀山拯救專隊，主要職務是協助山嶺搜救、找出待救傷者可能身處的位置，並制訂合適的搜救策略等。攀山拯救專隊分別派駐西貢、梨木樹、筲箕灣、石硤尾、馬鞍山和大埔東六間消防局。