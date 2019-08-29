【的哥遇襲】拒禁區停車　的士司機遭燥客打甩四牙　女兒發文尋兇

8月26日凌晨紅雨生效期間，一名的士司機與兩名客人因上落客問題口角，豈知乘客竟然動武毆打司機，導致司機甩掉四隻牙齒、手踭腫痛，需要送院卧床休養。的士司機的女兒心痛父親在工作期間受傷，亦不忿乘客的惡行，惟現場未有人拍攝到案發過程情況，警察無法鎖定疑兇。昨晚，的士司機的女兒在社交平台發文，希望網民能提供線索，協助尋找真兇，還父親一個公道。

朱小姐表示，事發時間為8月26日凌晨12時半，當時正值紅雨警告生效期間，其父駛至尖沙咀諾士佛臺源記燒味粉麵茶餐廳附近位置，發現一男一女截車，二人表示欲前往太子花墟。朱父駕駛期間一切如常，惟的士駛至太子花墟一間7-11便利店附近時，男乘客竟要求朱父在雙黃線位置停車，朱父拒絕，並多番表明禁區不可落客。豈知乘客反指「12點幾點會唔停得？」，隨即以粗言穢語辱罵朱父，落車後更指朱父「好串」，然後出手襲擊朱父，曾將他按在地上、咬傷其手指，並打甩四隻牙齒。乘客行兇後離開現場。

現場無CCTV 傷者女兒借網絡平台尋兇

朱小姐指，父親除甩掉四隻牙外，手踭腫痛，心口痛，身體亦有數處損傷，並疑似有輕微中風的狀況，現時右邊身體、手腳乏力，較難控制，即使走路、進食等都有少許困難，現時仍需留院治理。朱小姐指事後再報警求助，希望能找出真兇，惟警察表示案發現場並無閉路電影，故沒有錄影，暫時無法鎖定真兇。朱小姐表示，現時已無他法，故決定在社交平台發文，希望透過網民的力量，可以協助緝兇。

警列襲擊致造成身體實際傷害 正追緝兩乘客

警方指，當日一名59歲姓朱司機與兩名乘客疑因上落客問題發生爭執，其後兩名乘客襲擊朱男。朱男口、手、鼻受傷，被送往廣華醫院治理。警方將案件列作襲擊致造成身體實際傷害處理，交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，暫時未有人被捕，現正追緝兩名疑兇。