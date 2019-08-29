【酒樓結業】旺角新昇海鮮酒家FB講再見拉閘　東主失聯員工遭拖糧

旺角廣華街15至33號一間海鮮酒家突然結業，今(29日)早數十名員工返到酒樓，發現酒樓門閘緊閉，沒有營業，員工一直無法聯絡東主，於是包圍酒樓不願離開，有議員到場了解，未知東主拖欠員工的薪金數目。

中午約12時，涉事酒樓於Facebook專頁出帖文，感謝食客對酒樓多年的支持，並指「再見，有緣再聚」。

酒樓涉拖欠租金十多日

今早9時許，不少茶客摸門釘，有茶客指，酒樓營業約十年，近年曾改名，原為「新星海星酒家」，後改為「新昇海鮮酒家」。鄰店涼茶舖職員指，昨日有酒樓職員透露，酒樓涉拖欠租金十多日，「做埋今日（28日）唔做」。

酒樓門口張貼有一張通知書，申請人於8月26日向土地審裁處申請，要求收回上址處所的空置管有權，即要以交吉方式收回酒樓所佔的處所。

油旺動力總幹事李文傑在酒樓附近擺街站，他指至今未接獲酒樓員工求助。據了解，過往酒樓有接「訂餐」服務，昨日已有員工透露，由昨日起將不接該服務。

旺角廣華街15至33號一間海鮮酒家突然結業，今(29日)早數十名員工返到酒樓，發現酒樓門閘緊閉，沒有營業，員工指一直無法聯絡東主。（鄧詠中攝）

上月改岀支票出糧

任職酒樓公關部主任郭小姐稱，至今聯絡不到老闆，「搵到老細固然好，但搵唔到，好無助，惟有靠勞工處」。郭小姐指，昨日有同事收到老闆電話，惟無透露事件，今日同事如常返工，見到酒樓拉閘無營業。郭小姐稱，雖然公司事前無通知，惟最近有先兆，如洗衣公司來電追數；以往是自動轉帳岀糧，惟上月改岀支票等。郭稱，前日有同事WhatsApp相關通告給她，知悉是欠租，依她所知，過往無發生同類事件，從無拖糧。

酒樓結業 員工生計成問題

現時有約60名員工受影響，「個個等住份糧開飯，而家無奈，我哋好徬徨，唔知點」。幸有人見到議員，遂找工會，將約勞工處。郭小姐稱，同事突然面對失業，影響好大，「個個真係日日清，都冇積蓄，岀咗份糧，又交呢樣交嗰樣，以我所知，最淒涼個員工，個仔得6個月，老婆又入咗醫院，啱啱先岀院，住咗20多日，得佢一個，維持一家三口，如果仲要去追討，唔知要追幾耐，搞幾耐，所以都幾淒涼，幾徬徨。」

郭小姐透露，自己於酒樓做了11年，酒樓轉過一次名，不過請回同一班員工，「唔覺得老細會走，但無奈，6月到而家，生意額跌四成以上，無奈日日睇住佢（生意額）跌，日日睇住佢捱，諗住捱得一日得一日，直至今日拉得閘，佢真係走咗佬」。

+ 10 + 9 + 8

員工鄒先生是家庭的經濟支柱，有一名數月大的小朋友，其妻子腳傷需要定期覆診。面對失業，鄒先生稱會先休息一周，照顧剛出院的妻子，然後再找工作，「有手有腳，爭在做咩，想搵多啲錢就辛苦啲」。由於今個月仍未出糧，現時又聯絡不到東主，將會與同事一同前往勞工處求助。