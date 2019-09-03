柴灣25歲地盤男工人墮樓　倒臥吊船不治

今午1時許，柴灣永泰道一名25歲姓溫的男工人由高處墮下昏迷，倒臥吊船，及後證實不治。警方接報後趕至，經初步調查，相信事主從上址一大廈樓層墮下，人員於現場沒有檢獲遺書，事件無可疑，死因有待驗屍後確定。警方本將案件列作工業意外，及後改列為有人從高處墮下。

勞工處表示，現正調查今日下午在柴灣發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡，勞工處在接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。據了解，死者為地盤的安全主任。翻查資料，上址為柴灣永泰道公共租住房屋建築地盤。

瑞安建業回應事件表示，公司對是次意外非常難過，並立刻派出副總經理、安全部主管連同駐工地項目經理到現場了解事件經過。據目前調查所得，涉事同事為本公司安全部一名助理主任，於午膳時間被發現倒臥於永泰道地盤的吊船內。該吊船於今天早上並沒有運作，停泊於一樓平台。目前公司正緊密配合警方及勞工處的調查，並將盡力為員工親屬提供協助。

房屋署表示，香港房屋委員會柴灣永泰路公營房屋發展項目的總建築承建商（瑞安承建有限公司）今日下午在地盤發現一名由他們聘用的見習安全督導員昏迷及躺臥在建築物一樓平台的吊船上，地盤負責人即時報警，消防及救護員到場，證實事主已死亡。該吊船在今早並沒有使用，並一直放置在平台上。警方正就此事件進行調查。