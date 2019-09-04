【示威現場‧直播】旺角警署外堵路防暴舉橙旗　將軍澳人圍寶琳站

一連三晚，港鐵太子站外的旺角警署，都有穿黑衣的示威者包圍。示威者用鐳射筆照向警署，高呼「五大訴求，缺一不可」，防暴警持一度擎槍及舉橙旗。警方呼籲示威者離去，否則不排除發射布袋彈或橡膠子彈驅散。晚上十時半，雙方仍在對峙。

【2253】有數名防暴警再次步出警署門外，向對面西洋菜南街舉起長槍，其後又再返回警署。仍有在場人士繼續用鐳射光照射向警署外牆。

【2244】於太子道西近西洋菜南街，有示威者用雜物包括發泡膠箱及手推車等堵路，警方以揚聲器警告示威者堵路行為破壞社會安寧，呼籲立即離開，警方或會使用布袋彈將有關人士驅散。

【2239】寳琳站內有廣播關於港鐵站禁制令内容。區議員鍾錦麟與港鐵職員交涉後，向在場市民交代情況，鍾錦麟指站內職員沒有報警，鐵路警區派警員到站內。著名驗樓師詹濟南亦有到場要求港鐵交代。

【2231】寳琳站有市民指，已有三名戴頭盔、手持圓盾的警員進入車站控制室。現場一名中年男子呼叫口號「青年人加油」。站內有部分八達通機被阻擋未有落閘，有市民打算拍其他八達通機乘搭港鐵，但被在場人士制止，指不要付錢給港鐵。

【2224】數名防暴警步出警署門外，一名持長槍警員在其他持長盾警員護衛下，向對面馬路舉起長槍又指向對面，其後未有開槍又再返回警署。

【2215】一名中年女子於旺角警署水馬陣門外指罵，詢問警方為何對元朗黑夜白衣人打示威者沒有一視同仁執法，水馬陣內女警警告女子切勿衝擊警方防線，並一度高舉黃旗警告，女子反問「我點樣衝擊呀？用口水衝擊呀？」