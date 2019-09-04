【珍惜生命】粉嶺嘉盛苑女子墮樓亡　街坊點燭光獻白花悼念

晚上7時34分，警方接獲報案，指粉嶺百和路一屋苑有女子從20多樓墮至大廈平台。警方及救護接報到場，27歲事主當場證實死亡。警方正調查女子墮樓原因。現場有市民燃點蠟燭及獻上白花悼念死者。現場遺下一隻懷疑是事主的波鞋。警方表示，於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信事件無可疑。

現場一名自稱急救員的男子表示，當時有一名男清潔工敲其家門，指有人企圖自殺，他便與父親出去了解，發現事主危站於狹窄的窗口位置。當時兩人嘗試靠近，但女事主情緒激動，因此其父親便站在相隔一個𨋢口的位置勸事主，自己馬上報警。其後父親讓他拿出反光衣及急救包，他便將反光衣穿上，之後將急救包展示給事主看，對方看完感錯愕之後坐下，後來又再次站起來。此時，消防及警方致電給他，他便離開短暫時間聽電話，惟回過頭看發現事主已一躍而下。他指，事主要求他叫口號「五大訴求 缺一不可」，以證實他是否曾外出遊行，事主最後說了聲加油。他又指，之前未看過事主，但看到對方有住戶證。

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