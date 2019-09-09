【警方記者會】三日拘157人　江永祥：放火同訴求有咩關係？

反修訂《逃犯條例》草案引發的示威持續三個月未息，警方與示威者武力升級，上周五至周日（6至8日）太子站、旺角、大埔墟站、東涌、中環一帶等發生多場對峙，警方拘捕157人，12名警員受傷；消防處表示，共接報23宗相關火警，縱火問題越來越嚴重，對嚴重影響市民生命財產的行為予以譴責。被問及為何現場警員未有及早阻止縱火發生，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥反問：「暴徒放火同佢哋嘅訴求有咩關係？」

旺角傳爆炸聲 中環站外火舌達兩米

今日下午警方例行記者會中，警察公共關係科總警司謝振中表示，根據上周五片段，旺角多處有暴徒縱火，並加易燃物體令火勢加速，又傳出爆炸聲。周六晚再有暴徒攻擊旺角警署，是連續第八次，用鐳射光照向警署，硬物掟警員，雜物設路障及燃點，危及公眾安全，破壞社會安寧，嚴重影響公共服務，漠視其他市民需要及訴求。在旺角警署外的火頭，火舌有數米高，並發出爆炸聲。

謝振中指，周日下午4時半示威者在畢打街及遮打道架設路障堵路，燃點紙皮，在路中心放火。激進示威者在中環站外大肆破壞，以硬物擊碎港鐵站入口玻璃，用硬物掟向警員，亦在中環多處縱火，包括在港鐵站外，火舌高達兩米高。示威者亦在銅鑼灣禮頓道投汽油彈。

上周五示威現場發生火警。（資料圖片）

三日拘捕157人 東涌女子被控襲警

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，由周五截至今日凌晨，警方共拘捕157人，包括125男32女，年齡介乎14至63歲，他們涉嫌刑毀、阻差辦公、公眾地方打鬥、藏有攻擊性武器、襲警、藏有物品可作非法用途、拒捕、刑事藐視法庭、非法集結等。

警方已落控起訴周六拘捕的五男一女，年齡介乎20至23歲，包括在東涌拘捕一名女子，她已被控襲警，並在今日於西九龍裁判法院提堂；周六晚警方在洗衣街天橋上拘捕一名男子，並在身上發現汽油彈及打火機，已被控藏有攻擊性武器，今日下午在九龍城裁判法院提；警方在天水圍濕地公園輕鐵站拘捕兩名男子，涉嫌串謀刑事毀壞，因在輕鐵站破壞站內設施，亦於在屯門法院提堂；警方亦在屯門青松輕鐵站拘兩男，涉嫌刑事毀壞，因損毀站內設備，兩人今日下午在屯門裁判法院提堂。

發31催淚彈19橡膠彈32布袋彈1海棉彈

江永祥指，警方在2019年9月6日周五行動中，共使用13發催淚彈、6發橡膠彈、22發布袋彈；在周六行動中並沒有使用任何彈藥；周日行動中警方共使用18發催淚彈、13發橡膠彈、10發布袋彈、1發海棉彈。而在過去周末，由周五至今日凌晨，警方共有12名警員因行動而受傷，大部分是在拘捕過程中受傷。

三日接23宗示威有關火警 消防處譴責縱火

消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，消防處在過去三日共接獲23宗與示威和聚眾活動有關的火警。周五接獲15宗，主要涉及示威者在山東街、彌敦道、登打士街交界、亞皆老街及西洋菜南街交界設路障及縱火，嚴重危害公眾安全；周六則接獲5宗，其中一宗在太子道西及西洋菜南街交界，示威者將大量雜物堆起，並倒易燃液放火燒毀，火光熊熊，其間發生爆炸令火燒越演越烈，濃煙影響附近市民。有片段拍得當示威者將易燃液倒向火堆，因為搶火波及自己及附近數名人士，情況十分危險；周日則接獲3宗，包括示威者在畢打街燒紙皮縱火，另有示威者用大量雜物堵塞中環站近太子大廈出口，之後縱火，火勢非常猛烈。此外，部分中環站出口遭示威者以雜物堵塞，如站內發生火警，市民無法利用出口逃生，後果不陷設想。

陳慶勇指，縱火問題越來越嚴重，包括次數、範圍及地點，由最初在馬路上燒雜物，至今濃煙及火勢波及附近建築物及公眾設施，消防處對嚴重影響市民生命財產的行為予以譴責。消防處亦留意到過往數日，示威者在港鐵站內不斷使用消防設備，重申消防設備被不當使用及破壞，一旦火警發生，無法發揮應有作用，後果非常嚴重。消防處呼籲示威者保持克制，顧及所有市民安全，停止以上行為，其他市民要保持警覺，遠離相關區份，不要圍觀。

江永祥：暴徒放火同佢哋嘅訴求有咩關係？

被問及近日示威發生縱火情況，為何附近警員未有及早阻止，江永祥表示，近數周示威活動演變成暴力事件，遺憾地縱火成為新常態，常常投擲汽油彈，個別日子擲汽油彈數目過百。他指，處理相關事件有一定困難，因為火勢越來越大，非一般手提式滅火筒可以處理，所以要考量安全問題，警員是否有能力處理，特別是在警總外近軒尼詩道的火勢達至兩、三層樓高，「暴徒放火同佢哋嘅訴求有咩關係？呢個問題應該推返落佢哋度，究境佢哋點解要縱火」。

江：縱火夾雜其他暴力 不希望埋身肉搏

江又指，縱火過程中夾雜其他暴力，例如用大型武器包括長鐵枝，甚至用滅火筒作破壞、打破玻璃，在港鐵站外圍作破壞，警員在現場處理時，首先要有充足的人手，否則會演變成「埋身肉搏」，並非警方在部署上希望發生的結果。警方會因應事件，要有周詳的計劃、人手、適當的裝備，再處理事件。