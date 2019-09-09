【失蹤人口】患亞氏保加症13歲女童放學後一度失蹤　證實尋回無恙

【9月10日凌晨2時更新】《香港01》接觸到李沚蓓的母親，證實已經尋回李沚蓓，她安全無恙。

一名患有亞氏保加症的13歲女童，今日在上水放學後不知所終，家人在上水區苦尋無果，在網上發文盼網民相助。據女童李沚蓓的母親李太指出，女兒就讀特殊學校，放學後到石湖墟的補習班上課，傍晚6時05分，她曾致電母親表示已下課，但現時不知去向。其父母已到上水區四處尋人，連上水晚上有市民自發築人鏈，他們亦由龍頭找至龍尾，不見女兒蹤影。李太指現時會嘗試報警求助。她擔心女兒會以八達通前往其他地區，希望網民幫忙留意。她又指，女兒沒有出席任何反對逃犯條例修訂的示威活動。

根據康復機構「香港耀能協會」資料，亞氏保加症(Asperger's Disorder)是一種因腦部功能異常而引致的發展障礙，患者的智力正常，但行為特徵則各異。學者估計每10,000人當中便有大約48人患有亞氏保加症。

亞氏保加症患者的特徵有多種，部份與自閉症相似，主要是患者在社交方面的能力均較弱，故很多時兩種病症會被混淆。香港耀能協會資料指出，兩者最大的分別，在於語言發展方面。在溝通上，亞氏保加症患者的語言發展正常，但說話的聲調、語氣和節奏奇特；或者說話平板，缺乏抑揚頓挫等。而自閉症患者，說話缺乏溝通內容，甚至完全缺乏說話能力或語言發展遲緩。

而在診斷方面，亞氏保加症普遍在三歲後才發現；自閉症則多在三歲前已被發現。亞氏亞氏保加症患者的智力正常；而自閉症患者中，只有約三成為正常智力，約七成為弱智。

另外，亞氏保加症患者雖然有時行為固執、不會主動參與群體活動、或分享個人感受；有時會重覆的身體動作，如搖擺身體、或做一些沒有意義的動作。局限、狹窄及重覆性的興趣，異常地沈迷。但患者或擁有特殊的才能、如特強的記憶等。患上亞氏保加症或自閉症的患者，在社交、溝通、學習及職業方面皆有顯著的困難。故此，復康機構為患者而設的訓練，也針對這幾方面進行，以助患者融入社會。