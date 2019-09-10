【奪命車禍】女生殞命　演藝學生會：十年來多次要求增交通燈無果

意外現場為行人過路處，警方於車禍後掛上「胡亂過馬路將會被檢控」橫幅。(陳永武攝)

薄扶林道昨晨(9日)發生致命車禍，一名21歲演藝學院女生，在薄扶林公眾騎術學校對開，擬前往對面的伯大尼演藝學院古蹟校園上課，惟橫過馬路時被一輛新巴撞倒，送院後傷重不治。上址為一處行人過路處，來回線之間設有「安全島」，但沒有交通燈。

演藝學院對學生離世深表哀痛，與該女生的家人聯絡，以表深切慰問及提供所需協助。校方亦會為學院師生提供情緒支援及有關協助。香港演藝學院學生會，於昨日(9日)深夜在facebook專頁上指出，死者就讀該校電影電視學院一年級。

學生會在專頁發表的聲明指出，發生意外的位置是交通黑點，校方十年來曾多次去信區議會及路政署要求增設交通燈，但苦無結果，釀成今次悲劇。此外聲明續指，意外發生後，警方特意在意外地點掛上藍色的「胡亂過馬路將會被檢控」的橫幅，基於「無罪推定原則」，所有涉案人士都是無罪的，在完整調查結束前都不能妄下結論。學生會認為，警方此舉等同怪責受害者，有如落井下石，涼薄無情。

南區區議員司馬文則指，一直要求運輸署正視上述地點的超速問題、及改善過路處的行人安全。司馬文表示，在7個月前(今年2月)去信局方要求處理，認為上址需要安裝快相機、及按掣式交通燈控制的行人過路處。他稱，運輸署回覆提到，他們擔心交通燈會減低此路段的交通流。他認為，站在行人安全優先宗旨，確要為行人提供安全的過路處，減慢車速減少發生交通意外。