屯門安定邨女子倒斃單位　警列謀殺男友被捕

本月10日，屯門安定邨發生命案，一名42歲姓蔣女子昏迷單位內，現場證實死亡，單位內一名56歲姓林男子昏迷，送院治理後回復清醒。警方將案件暫列屍體發現，其後循謀殺及自殺案方向調查，警方今日（13日）將案件列作謀殺案。

警方表示，相信死者曾被該名56歲男子以手襲擊及以膠紙遮蓋口鼻。警方今日下午拘捕該名男子涉嫌謀殺，他現正被扣留調查。警方又指，初步驗屍結果未能確定死因，警方會安排作進一步毒理化驗。屯門警區重案組正跟進案件。

本月10日上午約11時15分，警方接獲一名45歲女子報案，指其妹妹在安定邨定德樓一單位昏迷。警方發現一名42歲姓蔣女子，昏迷倒臥床上。她頸部受傷，於現場被證實死亡，其56歲姓林男友，則倒臥於單位內，他昏迷被送往屯門醫院治理，其後回復清醒。據了解，兩人為男女朋友關係，相識一年多，各自有子女，近日感情轉淡。現場消息指，林男居於屯門友愛邨、已離婚，定德樓單位為女死者住所，她早前喪夫，與21歲女兒同住，女兒長居內地讀書，放假才回港。據了解，凶案動機，疑有人提出分手，林受不住打擊與蔣女爭執，有人用手扼至蔣女暈倒，再用膠紙封其口鼻，之後林疑服食過量藥物致昏迷送院。