【9.14天水圍遊行】警反對親子遊行　兩水炮車元天方向駛去

天秀墟貼出告示指暫停開放一天。 （陳康智攝）

原定今日舉行的天水圍「親子遊行」未能獲發警方的不反對通知書，昨日亦被裁定上訴失敗。今早9時許，遊行路線包括天秀公園及輕鐵及西鐵亦未見有警方佈防，氣氛平靜。至於天水圍警署外則繼續設有水馬陣，嚴防衝擊，至11時許，有兩輛水炮車及六輛豬籠車經粉嶺公路向元朗及天水圍方向駛去。

由反對修訂《逃犯條例》引發的政治風波持續，其中原定今日舉行、由民間發起的天水圍「親子遊行」早前不獲發警方的不反對通知書，申請人雖已向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，惟委員會昨日（13日）裁定申請人上訴失敗，維持警方反對遊行的決定。

原定今日舉行的天水圍「親子遊行」於下午2時30分在天秀公園集合，3時出發，以天水圍西鐵站為終點。今早9時許，記者巡經遊行路線，集合點天秀公園正常開放，有市民如常使用設施，現場氣氛平靜，天秀墟則貼出告示指暫停開放一天。至於天水圍輕鐵及西鐵亦服務正常，站內的店舖如常營業；早前曾有示威者前往聲援的天水圍警署，則以大型水馬陣包圍前後門，警署內有三至四輛「豬籠車」警車戒備，至11時許，有兩輛水炮車經粉嶺公路向元朗及天水圍方向駛去，亦至少有六輛豬籠車向元天方向駛去。

防暴警現身天水圍站

約下午12時，天水圍警署附近的警力明顯增強，數以十計的警車在天水圍區戒備。12時半，約十名身穿守護孩子黃色背心的人在天水圍站B出口外聚集，地上有物資，相信是為稍後的遊行集會作凖備；此外約十名防暴警察在天水圍站近C出口外集合，他們手持圓盾、警棍和頭盔。