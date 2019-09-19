【診所刑毀】元朗診所鐵閘被噴人在做天在看　護士媽媽：冇得驚

元朗診所遭刑事毀壞。今(19日)上午10時許，元朗宏發徑3號一診所，45歲姓趙女負責人發現招牌及鐵閘被人以紅油破壞，於是報警。案件列刑事毀壞，由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

記者到達現場，發現診所招牌被人以紅油噴污，鐵閘被噴上「人在做天在看」的紅色大字及貼上大字報，暫時無法營業。

該位於元朗宏發徑的護士診所為註冊護士趙寶琴工作的地方，趙是在7月21日元朗黑夜事件中，一度與15歲兒子失聯，翌日在西鐵站內與警員理論達15分鐘的女士，事後她屢被政見不同的人士「起底」，在網上遭辱罵。趙寶琴指，周一（16日）其住所附近已遭貼上同類型的大字報，「咩專呃講人呀、豬隊友、卸用演員，話我個仔係非法童工呢啲」，被問及會否因屢受滋擾而作出澄清，她指這些都是與事實不符的說法，即使澄清也不會令對方停止騷擾，「冇做過都可以俾人講到咁，惟有自己睇開啲」。她表示被起底及貼大字報，對生活必定有影響，但坦言「冇得驚」，她形容香港目前的社會氣氛「最慘係痛苦，唔係痛」，更指若因政見分歧而發展至人身安全受威脅，「香港完架喇」，「如果我有事，我一定唔係最驚嗰個，最驚係大家，因為個個都會生活喺惶恐之中」。