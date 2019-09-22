【9.22全港交通評估．直播】示威者毀設施防暴警出動　葵芳站關閉

反修例風波持續，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通，惟警方早有部署，青馬收費廣場駐重兵截查乘客。因應警方重兵布防，網民將行動改為「全港性交通交通系統評估」示威活動，改為前往東涌線沿線的東涌站東薈城、青衣站青衣城、南昌V-WALK及九龍圓方聚集。入夜後葵芳站亦有警民對峙，示威者毀站內設施、橋上閉路電視，防暴警出動。

【2020】防暴警再登上警車離開。

【2010】太子站B、C出口方向封閉，未知原因。身穿粉紅衣、負責客務資訊的港鐵員工未有解釋封出口原因，轉身離去。客內廣播呼籲使用其他出口進出車站。

【2006】防暴警在橋上戒備，在地下新都會出入口的示威者向橋上指罵。一名藍衣男子在人群中稱﹕「運氣出大招」，然後張開雙掌，與橋上警對峙。另外，一名男子在新都會外拍攝在場人士，被現場人士指罵﹕「係咪差人呀你！」

【2000】葵芳站防暴向前推進，登上行人天橋，在橋上示威者部分散入商場內。防暴警已推至新都會門外天橋。

【1946】葵芳站所有出口封晒，站內有大量防暴警，現場剩少量示威者，暫平靜。有示威者以雨傘破壞葵芳站往新都會商場行人天橋的閉路電視，又以衛生巾遮上閉路電視。

【1928】防暴警出動，持長盾及圓盾戒備。

【1920】示威者破壞葵芳站入閘機及閉路電視，之後跑出馬路用滅火筒噴煙。

+ 5 + 4 + 3

【1917】葵芳站外一名男子疑與在場人士發生口角，有人用鐳射光照向其臉部，亦有人向他噴液體，男子由另一名男子陪同下離開，進入葵芳站。

【1908】防暴警在葵芳邨外登上警車離開。葵芳商場外仍有人聚集及叫囂，人數不多。新都會廣場觀察到商場外圍有對峙場面，於是發廣播緊急通知，叫場內人士保持鎮定，使用附近的出口離開。

【1849】葵芳站有外有防暴警員及旗手戒備，有示威者隔街在新都會廣場指罵，一名白衣青年被截查。

【1825】示威者早前按停九龍站C出口通往圓方商場的電梯，並設置障礙物，試圖阻止警方進入。警方舉藍旗後，衝上電梯，推開障礙物。示威者四散，警期後退回站內。港鐵宣布，九龍站車站關閉，列車不停站，請考慮使用其他交通工具。

【1820】圓方內示威者以雜物設路障。圓方防暴警舉黃旗。

【1815】九龍站警員開咪，宣警告在場市民正進行非法集結，又稱港鐵會關閉九龍站c出口部門閘機。

【1812】九龍站圓方商場出口，有四十名警員戒備，有持旗手，警員手持圓盾及警棍，及上頭盔等裝備。示威者按停通往商場的電梯，在一樓平台包圍聚集。警員突然叫記者稍為讓開。

【1800】有示威者停留九龍站及商場出入口，站內有數名警員持盾戒備。九龍站本來只有約六名警員，現已增援至約二十名，近分警員持警棍及圓盾戒備。

【1759】一批示威者在九龍站及圓方商場不斷來回遊行。

【1743】青衣站A出口有大量示威者聚集，防暴警在閘內以強光照射示威者，現場有消防、救護戒備。其間，防暴警向消防了解時，有人用滅火筒向他們噴射，冒出白煙。有示威者在閘外跳舞。

【1742】近百示威從南昌出發，經奧海城抵達西九高鐵站平台，欲支援圓方示威者。歷時近一小時。他們抵達西九龍站平台，平台上有多組閉路電視，示威者舉起傘陣，用噴漆塗鴉閉路電視，以防被錄影。其後他們全數進入圓方。

【1812】九龍站圓方商場出口，有四十名警員戒備，有持旗手，警員手持圓盾及警棍，及上頭盔等裝備。示威者按停通往商場的電梯，在一樓平台包圍聚集。警員突然叫記者稍為讓開。

【1800】有示威者停留九龍站及商場出入口，站內有數名警員持盾戒備。九龍站本來只有約六名警員，現已增援至約二十名，近分警員持警棍及圓盾戒備。

【1759】一批示威者在九龍站及圓方商場不斷來回遊行。

【1743】青衣站A出口有大量示威者聚集，防暴警在閘內以強光照射示威者，現場有消防、救護戒備。其間，防暴警向消防了解時，有人用滅火筒向他們噴射，冒出白煙。有示威者在閘外跳舞。傍晚6時大部分示威者已離開。

【1742】近百示威從南昌出發，經奧海城抵達西九高鐵站平台，欲支援圓方示威者。歷時近一小時。他們抵達西九龍站平台，平台上有多組閉路電視，示威者舉起傘陣，用噴漆塗鴉閉路電視，以防被錄影。其後他們全數進入圓方。

【1738】青衣站已關站，青衣城b出口仍有數名年輕人留守，席地而坐，稱「返唔到屋企」，留守溫習功課。青衣城大部分商店已拉閘。

【1726】原在南昌的示威者沿奧海城前往西九總站方向，前往圓方會合其他示威者。

【1716】東涌綫一列往東涌方向的列車於南昌站上落客期間，有人惡意破壞車上設備，列車服務受阻。港鐵職員現正在現場處理。被問及有否乘客仍然逗留在站內，有防暴警察表示不清楚，港鐵職員正在進行疏散。港鐵宣佈，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，東涌綫來回方向列車現時不停青衣站，青衣站暫時關閉。

【1715】青衣站有20多名速龍小隊現身，並走向東涌線月台。青衣站內廣播表示即將封站，呼籲離開。

【1710】南昌V-walk的示威者步行前往奧海城。另外，在南昌站有示威者破壞三部CCTV，並在站內拉出消防喉轆至站外，然後離開。防暴警曾一度到大堂了解，被圍觀市民指罵，其後離開。

【1706】青衣站有消防員到場了解，其後 數名消防離去，五名消防仍在場，手持鉗及滅火筒。現場指有警察一度走入人群，但被其他警員喝住，現時有一名市民走前指罵警察。

【1700】圓方starbucks部分座位位置已關燈，店內未有店員，而在內的貨品亦已清空。

【1649】青衣城有示威者取來滅火筒，向地噴了幾下。數分鐘後，青衣站有示威者在站內用滅火器噴地後，在商場喊口號。青衣站有中年女士拍攝記者「大頭」，被示威者包圍，要求刪除後獲放行。防暴警仍在站內。

【1642】原在圓方廣場聚集的市民轉至魚塘鴨子店外，商店已經落閘，有市民在門外將餐單倒轉，並寫上「反美心」、「五大訴求，缺一不可」等字句。

【1611】圓方示威者在千両門外放上「我要食千両」的紙條。

【1600】大批防暴警員進入青衣站，青衣站突然落閘。

【1642】原在圓方廣場聚集的市民轉至魚塘鴨子店外，商店已經落閘，有市民在門外將餐單倒轉，並寫上「反美心」、「五大訴求，缺一不可」等字句。

【1611】圓方示威者在千両門外放上「我要食千両」的紙條。

【1600】大批防暴警員進入青衣站，青衣站突然落閘。

【1552】圓方內有約50人聚集於溜冰場，高呼「五大訴求 缺一不可」。他們又高唱「願榮光歸香港」。

【1552】政制及內地事務局局長聶德權在青衣遭狙擊指罵，座駕被圍堵掟雜物，車廂損毀。防暴警到場，均配備槍和胡椒噴霧。

【1545】圓方約有30人聚集，開始叫口號，及於商場內走動。有人以牛皮膠紙貼成「黑心」字樣於V walk 美心西餅門外。

【1540】V walk 示威者包圍美心西餅外時，有人大叫開路，人群隨即分開兩邊，有人攙扶一位持手仗的長者經過。美心西餅重開後，有人即場詢問能否在蛋糕，寫上「光復香港，時代革命」。

示威者四散圓方、南昌、東涌 警方戒備

示威者四散圓方、南昌、東涌，大批人士在南昌V walk商場聚集。（蔡正邦攝）

+ 5 + 4 + 3

【1535】隊伍抵V walk 美心西餅，美心落閘。



【1526】東涌中學生表示唱最後一次《願榮光歸香港》後就離開，現時在場圍觀的人士已散了不少。



【1525】示威者沿商場通道，邊唱《願榮光歸香港》，邊前往台式飲品店一芳。途經建制資本連鎖店茶木時，高叫「我要叉雞飯」。示威者抵一芳時，一芳落閘。有人高叫「一芳台灣奶共，香港自己人嚟」，「小心炒車」，現場回以「唔完美，但可改善」。



【1519】示威者抵至「小富臨」外，有人持擴音機，並以手機播出疑似翻譯成福建語的「福建獨立」。餐廳已落閘，示威者將毫子硬幣掉向閘外，諷刺其為「五毛」。同場有人用擴音機播《肥媽有話兒》，有一男子模仿網民改編的肥媽舞步MV即場跳舞。



【1519】富臨集團旗下酒樓被指與北角「福建幫」襲擊事件有關，聚集在V walk 內的示威者抵至富臨外，有人持擴音機，並以手機播出疑似翻譯成福建語的「福建獨立」。

【1513】現場示威者離開時，優品突然落閘。示威者拍手高呼，「優品落閘，福建獨立」。



【1512】圓方商場內有人大叫「光復香港」，約十數名人士隨即大叫「時代革命」。



【1508】現場第三批示威者進入優品360，門外有示威者跳街舞。



【1503】聚集在V walk 內的人群走進優品360，並高叫「福建360」，指優品360為福建幫持有。逾百名示威者分批進入優品360，只看不買，高叫「優品落閘，福建獨立」。【1500】東涌站B岀口外，十名中學生高唱榮光歸香港及海闊天空。



【1500】聚集在南昌V walk人群開始在商場遊行，他們一邊走一邊叫「五大訴求、缺一不可」、「沒有暴徒、只有暴政」等口號。商場大部分商店仍有營業。



【1456】大批示威者在南昌站V walk商場Uniqlo外靜坐，Uniqlo落閘。



【1433】南昌站V walk 有約70名市民在商場中庭聚集，唱《肥媽有話兒》及高呼「光復香港，時代革命」等口號。



【1435】九龍站內有約20名警員戒備。



【1416】東涌站B出口外有學生舉牌及播歌，在場有約20名市民一同唱《願榮光歸香港》。

青馬收費廣場裝甲車戒備 防暴警登巴士截查

一輛裝甲車在青馬收費廣場戒備。（鄧詠中攝）

【1200】警方在青馬收費廣場截查乘客，在一名男子背包搜出沒有機構名稱、寫上「PRESS」的「記者證」、頭盔、反光衣、防毒面罩等裝備，男子被帶上警車。另外有人涉藏有工具可作非法用途被帶走。



【1145】一名少年在青馬收費廣場遇截查，因未能岀示身份證，被帶上警車。



【1122】東涌巴士總站，城巴張貼告示指因突發事件，路線S1、S64暫停服務。

【1100】防暴警員在青馬收費廣場登巴士截查，又對形迹可疑人士搜身及查身份證。



【1030】兩架裝甲車、水炮車經北大嶼山公路駛入機場方向，其中一輛裝甲車在青馬收費廣場戒備。



【1010】十多名港鐵人員在青衣站巡視防止市民跳閘。

防暴警機鐵站巡邏

防暴警香港站巡邏。（歐嘉樂攝）

【1003】運輸署宣佈由上午10時30分起，城巴E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A號路線及龍運巴士E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42號路線往機場/博覽館方向班次，改以東涌為終點站，不進入赤臘角，停用機場及機場博覽館各車站。



另外，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。此外，警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。



運輸署呼籲市民如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。有關巴士服務安排的詳情，也可瀏覽各巴士公司的網站。



【1000】青衣站U2及U4樓層，大批防暴警駐守，職員著記者離去，並指樓層將封閉。



【0915】機管局表示，因應有人號召堵塞來往機場的交通，E線巴士在上午10時30分後，從市區開往機場或博覽館的班次，會縮短改以東涌為終點站；而由機場或博覽館開往市區的E線巴士，則維持正常運作。機管局呼籲乘搭巴士前往機場的旅客，盡量乘A線巴士，並留意交通消息。



【0900】防暴警員在機場巡邏。



【0900】青馬收費廣場兩邊方向巴士站均有警車駐守。



【0900】大批防暴警駐守青衣站。另有港鐵工程人員修理青衣站外閉路電視，青衣站內外有塗鴉，分別為港鐵標誌及「出賣港人」等字句。



【0900】機場快線上午9 時後只停香港站及機場站，每10 分鐘一班車。



【0900】機管局表示一號停車場現已關閉，旅客請使用公共交通工具前往機場。

機鐵只停香港站機場站，防暴駐青衣站。（網上圖片）

【0900】港鐵表示因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫服務已作出調整，直至另行通知：

• 列車服務只維持來往機場至香港站，每10分鐘一班

• 列車不停九龍、青衣及博覽館站

• 博覽館站暫時關閉

九龍站的市區預辦登機服務暫停，而香港站的市區預辦登機服務，將維持於航班起飛前90分鐘截止。港鐵職員聯同機管局人員會於香港站檢查旅客的機票及旅遊證件，呼籲市民為行程預留充裕時間。

反修例風波持續，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。機管局8月24日獲批延長禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場及鐵路的正常使用。

機管局早前表示，香港國際機場客運大樓實施進出管制安排，只有持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。

機場保安及機管局員工明天將在機場快線香港站，協助旅客檢查前往機場所需文件或證明，此為新安排。對於網上有人鼓吹他人使用虛假登機證、虛假機票進入機場客運大樓，機管局提醒相關行為有可能干犯偽造或使用虛假文書罪。機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場；旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。