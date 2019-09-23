【9.22和你塞4.0】警拘六人　15歲男童擁不止一張八達通涉盜竊

針對網上號召「和你塞4.0」，警方昨晨起於全港多區的隧道及主要幹道進行觀察、巡邏及設置路障截查可疑車輛，先後拘捕6人。其中一名15歲男童，因身上攜有不止一張八達通卡，被懷疑是藏有他人的八達通，涉嫌「盜竊」；另有人因攜有頭盔、護眼罩、反光背心、手套及防毒面具等，涉嫌「藏有工具可作非法用途」。

(警方提供圖片)

警方表示，新界南總區聯同港島、西九龍、東九龍及新界北總區交通執行及管制組人員昨日（22日）於全港各區主要幹道進行交通管理行動，以應對較早前由網民號召的交通阻塞運動。警方昨晨起於全港多區的隧道及主要幹道進行觀察、巡邏及設置路障截查可疑車輛。

警員於昨午在葵涌禾塘咀街截獲11名騎單車人士，懷疑參與由網上平台號召利用單車阻塞道路活動。警方在其中兩名20歲男子的背囊，搜出一批過濾口罩、防毒面具、濾芯、防鎅手套及工業用頭盔等。該兩名男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。案件由葵青警區刑事部跟進。

有警員在青嶼幹線收費站的巴士站，截查一輛可疑私家車，檢獲防毒面具、雨傘、口罩、剪鉗、膠索帶及鐳射筆等。該名46歲私家車男司機涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。案件由大嶼山警區刑事部跟進。

此外，一名22歲男司機在赤鱲角南路被警方截查期間，發現他所駕駛的私家車並無有效的第三者保險及行車證過期，他涉嫌「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛一輛無牌照車輛」及其他交通罪行被捕。案件由新界南總區交通部跟進。

及至昨晚，警方在城門隧道往荃灣方向出口的巴士站一帶設置路障期間，截查一名49歲男子，並在其背囊內檢獲頭盔、護眼罩、反光背心、手套及防毒面具等。該名男子涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。

此外，警員在城門隧道轉車站截查一名15歲男童時，在其銀包內檢獲兩張懷疑屬於他人的八達通卡，該名男童涉嫌「盜竊」被捕。被捕人士現正被扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。

警方於昨日下午的行動中截查了15輛可疑單車及10輛汽車，其中4輛私家車及1輛輕型貨車懷疑經非法改裝及車輛機件結構故障，涉嫌違反「道路交通（車輛構造及保養）規例」，對其他道路使用者構成危險。涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。警方不排除會向有關司機發出告票或以傳票方式檢控。

而昨日整個行動中，警方共拘捕6名男子，並扣查了5輛私家車和1輛輕型貨車。

警方指，行動仍然進行中。警方稱，任何形式的堵路或阻塞交通的行為，可能危害其他道路使用者及堵路者本身的安全之餘，更可能違法，可被檢控。