【珍惜生命】香港大學明德村男子墮樓　送院搶救後不治

今(23日)早10時59分，薄扶林薄扶林道140號香港大學明德村2座，一名男子由高處墮下，倒卧平台重創，其男鄰居聽到巨響後前揭發事件，於是報警，警方及消防接報到場，男子昏迷由救護車送院搶救，惜證實不治。現場消息指，死者年約30至40歲，為南亞裔人士，其妻抵達醫院後情緒激動。據了解，死者近日生活不愉快。

翻查資料，香港大學明德村為香港大學高級教職員宿舍，惟自2000年起，港大已有將空置的教職員宿舍招租。1965年入伙的明德村共有三幢，雖然屋苑有一定樓齡，惟屋苑景觀不俗，吸引不少外籍租客。據了解，涉事單位已出租，事主為租客，非港大教職員。

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事主妻子趕至醫院，情緒激動。（鄧詠中攝）