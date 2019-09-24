【逃犯條例】逾百人再聚集旺角警署　防暴警凌晨清場制服多名男女

《逃犯條例》修訂爭議持續，連場示威引發警民衝突，其中因831太子站防暴及速龍小隊衝入月台及車廂，揮警棍及噴胡椒噴霧多人受傷，至今多日有大批市民及示威者於太子站B1出口及旺角警署聚集抗議。 今晚（24日）再有近百名市民於旺角警署外聚集，市民包括於太子站B1出口及警署外範圍點洋燭及撒溪錢，又高叫口號及指罵警員。至25日凌晨，防暴警衝出清場，多人被制服帶走。

【0205】旺角警署外仍有少量示威者聚集。

【0143】一名男子在旺角警署門外，向警員表示希望聯絡被捕人士，並表示當中「個女仔得13歲，幫幫忙吖！」警員表示無法幫忙，著他找律師到場協助。

【0135】清場行動後，在場警員步行回旺角警署，當中有警員一直持槍戒備。

【0130】多名被制服男女，分別被押上警車及警察私家車離去。

【0125】一名報稱姓林、身穿格仔衫的女子，遭警員用索帶綁手及搜袋，她不斷表示只是自己路經，卻被警員推跌導致受傷，「突然成班防暴衝嚟，你都跑啦，我隻手損晒！」

【0120】防暴警察突然衝出清場，同時有警車在聯合廣場外包抄，在商場外制服多名男女。有警員捉人期間接連跌倒，亦有被制服女子跌倒受傷，膝蓋血流如注；被制服人士中，有人被警員用警棍打頭，有人高呼：「我冇反抗點解要打我呀！」

【0100】警員再度在警署內高舉藍旗，並廣播指驅散示威者；現場有示威者繼續吹牧童笛。

【0040】近百人仍聚集在彌敦道與太子道西交界、旺角警署對開。

有警員衝出清場期間，接連仆倒。（陳永武攝）

晚上9時許，逾100名市民於太子道西警署對開，及彌敦道行人路位置聚集，有市民以鐳射光及電筒照向警署外牆，警方一度舉起藍旗，警署二樓露台一名女警以揚聲器警告在場人士正參與非法集結，請立即離開，在場人士報以噓聲。另外於警署正門平台警方以強光燈照向街外。一名女子帶同牧童笛，於警署外吹奏最近被網民改編歌詞的歌曲《有隻雀仔跌落水》，在場人士不時唱和。

一名外藉警官曾於警署水馬陣內位置視察，其後又返回警署內。原於警署外聚集的市民現時後退至近太子站B1出口外，有人帶同白花到場，放置於站外位置。至晚上11時，太子站B1出口仍有數十名市民聚集，不時向警署方向高叫口號包括「721唔見人」等，另外於彌敦道對面行人路亦有市民聚集，現場氣氛相對早前平靜。