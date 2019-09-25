【沙田站衝突．直播】兩港鐵便衣職員捉跳閘起衝突　控制室被包圍

撰文：凌逸德
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【2105】一名目擊者指，事發時聽到一陣嘈吵聲，赫見兩名中年便衣男子粗暴對待一名載口罩的跳閘青年，將青年推向牆，市民見狀制止，青年趁機掙脫逃向月台，惟被身穿港鐵制服的職員捉住，帶入控制室，其後救護車到場將青年送院。
目擊者指，兩名中年男子無穿制服或配戴證件，行為粗暴，對青年推撞及拉扯，市民向港鐵職員求證，方證實為港鐵附例特檢隊職員，並提供其中一名名字為「KW LAW」。三名警員接報到場，多名市民要求報警，指懷疑有人襲擊，但警員不受理。港鐵及警員做法均引起市民不滿。
【2045】有人將部分閘機破壞並開放閘機，但市民出入閘時，仍繼續拍卡。
【2041】有示威者向客務中心玻璃噴漆，寫上「黨」等字眼。
周三晚上多個港鐵站發生小規模衝突。晚上約7時，沙田站控制室遭到約百名市民包圍。現場消息指，兩名港鐵附例特檢隊便衣職員，較早前在站內捉跳閘人士，其間疑有人動手並按住制服一名年輕男子，引起市民不滿，兩名職員到車站控制室暫避，年輕男子不適送院。約百名市民包圍控制室，要求港鐵交代職員為何可以打香港人，並要求港鐵交出兩名職員全名。
一名老翁要求港鐵交代事件，認為跳閘可以罰款，但職員不應打人，質疑是「攞正牌」打人，又說：「林鄭又話和解，咁樣點和解呢？」
市民包圍控制室。（陳諾希攝）
制服青年的兩名便衣港鐵職員（右一、二）。（讀者提供）
晚上7時許，旺角站內一名年長男子被指襲擊一名青年，青年額頭受傷流血，市民合力將兇徒制服，等待警員到場。青年由救護員送院治理，警員與兇徒一度進入車站控制室，高峰時間約50人聚集。及至晚上8時許，兇徒同樣送院。
↓旺角站情況↓
被指打人男子遭市民合力制服。（網上圖片）