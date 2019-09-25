【沙田站衝突．直播】兩港鐵便衣職員捉跳閘起衝突　控制室被包圍

【2105】一名目擊者指，事發時聽到一陣嘈吵聲，赫見兩名中年便衣男子粗暴對待一名載口罩的跳閘青年，將青年推向牆，市民見狀制止，青年趁機掙脫逃向月台，惟被身穿港鐵制服的職員捉住，帶入控制室，其後救護車到場將青年送院。

目擊者指，兩名中年男子無穿制服或配戴證件，行為粗暴，對青年推撞及拉扯，市民向港鐵職員求證，方證實為港鐵附例特檢隊職員，並提供其中一名名字為「KW LAW」。三名警員接報到場，多名市民要求報警，指懷疑有人襲擊，但警員不受理。港鐵及警員做法均引起市民不滿。

【2045】有人將部分閘機破壞並開放閘機，但市民出入閘時，仍繼續拍卡。

【2041】有示威者向客務中心玻璃噴漆，寫上「黨」等字眼。