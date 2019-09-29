【9.29遊行】警銅鑼灣放催淚彈驅散人群　印尼傭工中招斥傷及無辜

「9.29全球連線、共抗極權」遊行未開始，警方已在銅鑼灣多處地方設立防線，又對在場黑衣人搜身。下午2時許，警員在東角道向兩名兩名青年搜身時，市民追至防線內高呼「放人」。20分鐘後警方發射多枚催淚彈，驅逐軒尼詩道、百德新街等多條街道人群。有市民吸入催淚煙不適，出現流眼淚、鼻水等反應，反問「行街都冇自由？」

防暴警察在銅鑼灣多處施放催淚煙，途人掩鼻。（歐嘉樂攝）

下午2時半左右，警方在銅鑼灣多處地方施放催淚彈，驅逐軒尼詩道、百德新街等多條街道人群。有市民吸入催淚煙不適，出現流眼淚、鼻水等反應，反問「行街都冇自由？」

周日放假的印尼傭工表示，打算前往灣仔，在銅鑼灣被逼下車面對催淚彈。她指出街道上有很多老人，「他們都受害（suffering about the situation too）」認為警方不應在街道施放催淚彈，以免傷及無辜。她表示是第一次受催淚彈影響，臉部、眼睛而疼痛，亦感到驚慌（I feel very bad and really scared too），也不知該往何處去。

警方表示，示威者於銅鑼灣軒尼詩道和怡和街交界聚集堵路，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近的市民立即離開，並提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。