【9.29遊行】警銅鑼灣放催淚彈驅散人群　印尼傭工中招斥傷及無辜

「9.29全球連線、共抗極權」遊行未開始,警方已在銅鑼灣多處地方設立防線,又對在場黑衣人搜身。下午2時許,警員在東角道向兩名兩名青年搜身時,市民追至防線內高呼「放人」。20分鐘後警方發射多枚催淚彈,驅逐軒尼詩道、百德新街等多條街道人群。有市民吸入催淚煙不適,出現流眼淚、鼻水等反應,反問「行街都冇自由?」

防暴警察在銅鑼灣多處施放催淚煙,途人掩鼻。(歐嘉樂攝)

周日放假的印尼傭工表示,打算前往灣仔,在銅鑼灣被逼下車面對催淚彈。她指出街道上有很多老人,「他們都受害(suffering about the situation too)」認為警方不應在街道施放催淚彈,以免傷及無辜。她表示是第一次受催淚彈影響,臉部、眼睛而疼痛,亦感到驚慌(I feel very bad and really scared too),也不知該往何處去。

警方表示,示威者於銅鑼灣軒尼詩道和怡和街交界聚集堵路,因應現場情況,防暴警察已施放催淚煙,使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近的市民立即離開,並提醒附近一帶居民留意情況,如有需要,應關好窗戶,留在室內安全地方。