【9.29遊行】CIB喬裝示威者被包圍　揮警棍舉佩槍　向天開一槍

9.29遊行以銅鑼灣放催淚煙起，衝突便告展開，示威者在金鐘道遇警驅散，部分轉至灣仔莊士敦道聚集。其間，有示威者質疑至少六人是喬裝示威者的警員，數十人將他們包圍及掟雜物，他們隨即取出伸縮警棍揮舞，示威者繼續追打，最終有人舉起手槍，現場傳出一下疑似槍聲的巨響。消息指出，有刑事情報科（CIB）警員喬裝示威者被發現，向天開了一槍。

下午5時半，灣仔修頓球場對出一段莊士敦道，至少6名穿不同顏色便衣、戴黑色面罩的男子，在馬路中心被大批示威者包圍，示威者懷疑他們為喬裝示威者的警員，向他們掟雜物施襲。六人取出伸縮警棍揮舞，並逃向灣仔站方向，仍被示威者包圍追打，其間有懷疑警員舉槍，現場隨即傳出一聲疑似槍聲的巨響，示威者立即後退並大叫﹕「開槍呀！」記者在修頓球場對開發現疑似彈殼。有傳媒亦拍攝到該批疑似警員舉槍的情況。消息指，被示威者包括的是刑事情報科探員，他們喬裝示威者被發現，並向天開一槍。

事發前，有傳媒拍攝到多名穿示威者裝束的人士，步出修頓球場公廁，旁邊有防暴警員戒備，懷疑有警員喬裝示威者。

記者曾致電警察公共關係科求證，暫未有回覆。

現場地上留有一粒懷疑彈殼。（網上圖片)

「刑事情報科」(簡稱C.I.B.)。C.I.B.全稱Criminal Intelligence Bureau，被譽為香港警隊中，其中一個神秘部門，由總警司、高級警司及七名警司管理，分為A、B、C、D及E五個主要隊伍，負責情報收集、分析、支援、跟蹤偷拍、攻撃及資料管理等範疇。。負責處理刑事案、黑社會活動及嚴重罪行，向各刑事單位提供情報及採取執法行動。CIB屢立奇功，在「賊王」季炳雄被捕案、地產商「釘王」陳桂洪綁架案、啟晴邨槍擊案等案件中擔當不可或缺的角色。