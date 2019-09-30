【奪命車禍】深水埗小巴險墮橋　身兼三職66歲勤奮司機拋車外亡

一名66歲姓羅42號小巴線司機，休班將小巴駛回長沙灣泊車時，途至深水埗澤安邨對開落斜近行人天橋位置附近，小巴突然失控撞向左邊石壆，剷上防撞欄後撞向山邊直插下墮約3米，小巴擱在山邊位置，險墮下約20米橋底，司機重傷不治。據認識死者的街坊所講，死者別名「阿通」，為人勤奮，除當替更小巴司機外，又送報紙、經營洗衣店，有一名年約20歲兒子。

小巴直插山邊險墮橋。(林振華攝)

晚上10時許，一輛專線小巴沿九龍塘歌和老街支路，往深水埗大埔道方向行駛，途至深水埗澤安邨對開落斜近行人天橋位置附近，小巴突然失控撞向左邊石壆，剷上防撞欄後撞向山邊，以近乎「打棟」角度直插向下，墮約3米後車頭插向岩石，小巴擱在山邊位置，險墮下約20米橋底。

多名駕駛人士見狀代為報案，消防員接報趕至現場，初步在小巴對落10米的山邊位置，發現一名男子昏迷，相信是從車上拋出的男司機。傷者由救護員急送明愛醫院，惜經搶救後證實不治。由於該輛小巴在橋邊搖搖欲墜，消防要用鋼纜將車身穩固，以防跌落橋下的大埔道油站。消防與拖車公司人員，正設法將小巴搬回路面。

死者勤奮 送報紙、開洗衣店

據悉，涉事小巴係專線小巴42號線，由澤安邨開往明愛醫院，事發時並無乘客，小巴當時已暫停服務，司機正將小巴駛回長沙灣泊車時肇禍。據42線小巴司機劉先生指，死者別名「阿通」，為下午更替工小巴司機，事發時已收工。認識死者的澤安邨辦館區小姐表示，死者為人勤奮，除當替更小巴司機外，亦有一部輕型貨車送報紙到畢架山，另頂手經營洗衣店8年，故「唔係成日揸（小巴），做替更」，死者過往有駕駛其他線路小巴。區小姐指收到街坊whatsapp，驚聞羅先生岀事，直言「唔開心，唔舒服，大家成日見面。」平時亦有光顧死者經營的洗衣店，她稱死者不煙不酒、有肚腩、接近200磅、行動不太方便，有一名年約20歲兒子。

警方正調查車禍成因，案件列作「致命交通意外」跟進。警方表示，正調查29日晚上在長沙灣發生的致命交通意外，意外中一名66歲姓羅男子死亡。29日晚上約10時30分，該名66歲男子駕駛一輛小巴沿龍悅道西行，當駛至近澤安邨時，據報失控撞向石壆及欄杆。該名小巴司機其後被發現倒臥在山坡位置並由消防救出。他身體多處受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於30日凌晨零時13分被證實死亡。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-9181或3661-9000與調查人員聯絡。