【上水奪命車禍】巴士撼小巴　釀1死14人傷　小巴女司機當場死亡

今日（10日）凌晨4時許，上水發生交通意外，初步消息稱，一輛小巴與一輛巴士，途經青山公路古洞段、近松柏塱對開時相撞，據報有人被困，初步消息指，有10多人受傷。消防處接報後，列作「大量傷者」事故作調派，派出最少7輛救護車到場。消防正協助被困傷者離開車廂。消防處已要求醫管局，在附近的醫院派出醫療隊前往現場協助營救；該名女小巴司機及後證實死亡。

醫管局醫療隊人員到場，為傷者即場治理。(陳永武攝)

現場消息稱，當時小巴由上水開往元朗，途至上址時，與九巴單層巴士迎頭相撞。小巴車頭嚴重損毀，單層巴士則剷上左邊行人路，再撞向一輛停泊在路邊的新界的士。意外後，九巴及小巴兩司機均被困，要由消防員救出、救護員及醫療隊人員則在車內協助傷者治理。

據知，小巴由上水開往元朗方向，當時載有13名乘客；而巴士則為九巴單層巴，當時正擔任接載員工任務，載有兩名員工。意外後，小巴女司機被救出時已陷入昏迷，惟最終在現場被證實死亡。其餘則有14名傷者，當中大部份為小巴乘客；而九巴男司機及2名乘客受傷。死者遺體被掛上黑色、寫有「死亡」的分流紙牌，用白布遮蓋，留在現場。

據姓姚九巴司機指，事發時，見到涉事小巴在迎頭而至，但騎著兩行車線之間，當他發現時，已立即扭軚閃避，惟已太遲，兩車的右邊車頭已相撞。

新界北交通意外調查組李民祐督察指，事發於今日凌晨4時04分，現場為青山公路古洞段，當時一輛巴士往上水方向行駛，一輛小巴往元朗方向行駛。其間小巴疑越過雙白線進入反方向行車線。小巴與巴士相撞後，剷上行人路及撞向一輛的士。事件中，56歲小巴女司機死亡，11名小巴乘客、巴士司機及2名巴士乘客受傷，傷者分送北區醫院及那打素醫院治理。案件列作「致命交通意外」調查。