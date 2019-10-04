【逃犯條例】將軍澳散步被防暴扑穿頭　受傷父親入稟告一哥

兩個月前的8月4日晚，一對父子在將軍澳景林邨常寧遊樂場散步時，五旬父遭防暴警打爆頭，該名無辜中傷的男子是陳恭信（Samson），最近他入稟高院申請司法覆核，要求法庭下令「一哥」指示警員展示編號，還他當晚無故被打至頭破血流的公道。高調出來對抗強權，Samson直言會感到害怕，但仍堅持站出來，「為咩？為公義！我成日覺得良知係令到我走出嚟嘅地方，我仲懂得分辨對同錯。」

Samson於8月4日吃完晚飯與兒子到樓下散步，無故遭防暴警打爆頭。（資料圖片）

8月4日Samson吃完晚飯便與兒子到樓下散步，了解封路情況，因他翌日要出九龍，「嗰排有不合作運動，擔心地鐵不通，可以多個選擇坐巴士。」父子倆行至公園時發現有大批防暴警在場，且用電筒照公園內約20多名街坊，並大聲要求他們離開，當日將軍澳遊行爆發衝突，防暴警追至景林邨常寧遊樂場一帶，「我見氣氛唔對，覺得呢到不宜久留。」於是便和兒子往寶順路後面，豈知該處亦全是防暴警，他們只好折返公園覓路回家，此時聽一班街坊稱防暴離開，才鬆一口氣。

防暴突從後以警棍扑Samson反腦

豈料，一班防暴撤退，另一班防暴抵達，甫下車突然向公園衝過來，並高舉警棍，街坊驚慌落跑，「我唔敢跑，因為驚佢以為我身有屎，但係我走咗好短幾步，突然間就後邊感覺到後邊畀人(用)一支好硬嘅棍扑落嚟，跟住扑落嚟我就感覺到暈暈哋、感覺到個人溼曬，知道自己流緊血，因為腳軟就坐低咗，啲防暴警察就用盾牌壓我。」

Samson腳軟坐在地上時，防暴警察用盾牌壓向他。（資料圖片／盧翊銘攝）

高調出來對抗強權，都會有少少驚，但係都要企出嚟，為咩？為公義！我成日覺得良知係令到我走出嚟嘅地方，我好慶幸我有良知，我仲懂得分辨對同錯。 「反濫權大控訴眾籌計劃」召集人之一陳恭信（Samson）

Samson被防暴警打至頭破血流，最後傷口鏠了9針，住院兩日。（陳諾希攝）

Samson當晚上衣染滿鮮血。（資料圖片）

我走咗好短幾步，突然間就後邊感覺到後邊畀人(用)一支好硬嘅棍扑落嚟，跟住扑落嚟我就感覺到暈暈哋、感覺到個人溼曬，知道自己流緊血，因為腳軟就坐低咗，啲防暴警察就用盾牌壓我。 「反濫權大控訴眾籌計劃」召集人之一陳恭信（Samson）

父子隔空對話 Samson感謝兒子據理力爭

Samson事後回看當晚的直播片段，兒子一人站在數十防暴警面前，要求入內查看他的傷勢卻被阻，一直與防暴警理論，又隔空詢問他傷勢，最後更拜託在場記者前往查看自己情況，「我好感激個仔，係咁多警察前面可以咁勇敢，據理力爭，而又不失斯文，如果唔係佢咁據理力爭，我唔知啲警察會唔會捉咗我，佢點解咁據理力爭，因為佢同我都很好清楚，我哋冇做過任何非法嘅嘢，冇犯過任何事，所以佢扑我係完全一件錯誤嘅事。」

網民質疑父子做戲 Samson：謝佢哋令我企出嚟以正視聽

當晚Samson兒子在傳媒直播鏡頭下尋父的一幕，除了激發將軍澳街坊前往支援他們，亦引來網民質疑父子倆在做戲，稱他們為「戲子」。面對網民的質疑，Samson稱，「初初有好短時間有啲憤怒，憤怒係咩呢，乜仲有啲人咁是非不分，但我好多謝佢哋，係佢令到我要企出嚟以正視聽，話畀人知我哋唔係「戲子」。」

Samson兒子當晚與一班防暴警理論。（資料圖片）

入稟高院申請司法覆核告一哥

雖面對網民的質疑，惟Samson得到家人最大的支持，最近與其他兩名受到警方暴力對待的人入稟高院申請司法覆核，要求法庭裁定速龍小隊和防暴警拒絕展示編號，是違反《人權法》，並要法庭下令警務處處長指示警員展示編號，案件答辯人為警務處處長。

Samson稱，以他被打個案為例，他從後被防暴警以警棍打頭，「成件事好荒謬，完全無辦法知道佢哋係邊個，因為全部都冇number，咁你可以告邊個？可以點追究責任?」縱使Samson最想提告的是打他的防暴警，因無從得知是誰，最後只可以控告「一哥」。Samson直言對自己的個案有信心，因當晚有多間傳媒拍攝到他頭破血流的情況，相信有足夠證據，「我覺得自己贏梗，我嗰晚完全乜嘢都冇做到，連鬧警察都冇，又冇衝擊，冇挑釁，淨係喺現場出現。」

與九名受到警暴的受害人成立「反濫權大控訴眾籌計劃」，計劃眾籌1,000萬，所得款項會用作訴訟費。（陳諾希攝）

我哋行出嚟最大原因係為公義，感覺警察依家所做嘅嘢有恃無恐得嚟，覺得自己唔使負責，呢個我最擔心。希望以法庭嘅判決，讓做錯嘅人知道佢哋要為自己嘅行為負責任，唔好有錯覺，以為可以任意妄為。 「反濫權大控訴眾籌計劃」召集人之一陳恭信（Samson）

發起眾籌作訴訟費 就警暴提告

晚飯後落街散步竟被防暴以警棍襲擊，傷口鏠了9針，且住院兩日，Samson不禁問「警隊文化係咪出咗問題呢？」最氣憤的是警方在記者會上回應他的事件時，稱防暴當時只是「使用合適武力」。

心生不忿的Samson拒做「港豬」，與九名受到警暴的受害人成立「反濫權大控訴眾籌計劃」，計劃眾籌1,000萬，所得款項會用作訴訟費。作為召集人之一的Samson稱，「我哋行出嚟最大原因係為公義，感覺警察依家所做嘅嘢有恃無恐得嚟，覺得自己唔使負責，呢個我最擔心。」Samson稱，現時港人不相信執法的人，希望以法庭的判決，讓做錯的人知道他們要為自己的行為負責任，「唔好有錯覺，以為可以任意妄為。」