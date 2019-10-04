【10.3示威】將軍澳POPCORN美心旗下食肆被搗毀　店員忙收拾　　

本週二（1日)國慶日，一名中五男生在荃灣區的警民衝突中，被警方以左輪手槍發射的子彈擊中胸口，昏迷送院。有網民昨日（3日）在黃大仙、屯門、將軍澳、上水、大圍等地區發起示威行動，以支持中彈男生。其中將軍澳有人前往美心集團旗下的多間食肆噴上黑色字句「黑店美心」、「黑心」等字。

今日（4日）有職員返店舖整理，未有透露對事件看法。《香港01》向美心集團查詢，其代言人表示，對事件暫未有最新回應。美心曾在9月24日發出聲明，內容指非常關注員工在近期發生的突發事件當中受到的影響，並已為前線員工提供緊急指引及協助，為使員工能在安全環境下工作，就相關事件對顧客造成的不便致歉。