【瘋狂駕駛】大埔私家車撞向黑衣男後逃去

男子被私家車撞到，地下遺下一隻鞋。(網上圖片)

傷者身體多處受傷，幸無身命危險。(黃兆健fb圖片)

今日，有人在社交網站上載一條片段，並指今日近兩時，一輛灰色本田私家車在大埔運頭塘撞向一名身穿黑衣的男子，據知事前二人曾口角，而黑衣男子則站在車頭，之後私家車撞向該男子。從片段所見，私家車撞向男子後，並沒有立即停車，車輛仍前行至停車場閘口，男子的一隻鞋亦遺落地上，之後有一名白衣男子企圖上前阻止，並用腳踢向涉事車輛。



警方表示，下午2時許，警方接報指，大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心附近，有人被私家車撞到，懷疑有人瘋狂駕駛，而私家車事後逃去，一名男子受傷送院，警方仍在調查事件，案件暫列為瘋狂駕駛，暫時未有人被捕。



熱血公民大埔運頭塘社區主任黃兆健於facebook交代了傷者情況，貼文指出傷者臀部、腳踝位置嚴重擦傷，並無生命危險。另傷者亦向黃表示，當時他正乘坐友人車輛前往運頭塘，途中與涉事私家車司機發生口角，當兩車到達運頭塘巴士總站後，涉事司機向傷者大叫：「跟夠未，係未想開戰？」並用車輛阻擋馬路。傷者於是落車理論，而涉事司機亦在座位拿出伸縮警棍及刀向傷者揮動，傷者躲避，而警棍亦跌在地上，其後涉事司機再上車加速撞向傷者。



跟據運輸署資料顯示，涉事車輛車主姓張，登記地址為大埔逸雅苑。