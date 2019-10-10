【防暴警截查】中學生拒交住址電話被警告　律師：市民有緘默權

一名穿著校服的中學生在港鐵上水站外被數名防暴警截查。(影片截圖) 網上流傳一段在周三（9日）港鐵上水站外拍攝的影片，片中一名穿著校服的中學生被數名防暴警截查，他要求警員出示委任證證明身份，「一哥講過頭盔要有Number(編號)，你冇Number點證明係香港警察？」。其後，有警員要求學生提供身份證、地址及電話作登記，學生稱：「我唔需要提供地址同電話，淨係畀身份證」，惟警員反駁指根據公安條例，市民需提供地址，「你畀定唔畀？我第二次警告你」，該名學生隨即提供地址及電話予警方。 拍攝者被警用盾牌擋鏡頭 而該名學生朋友一直在旁舉機攝錄學生被截查經過，他被防暴警詢問：「你係咩事呢？」，「我記錄緊件事」拍攝者回應，防暴警逐稱：「唔緊要，保持少少距離」。有另一名防暴警手持圓盾及警棍走近：「唔好企咁近」，其後不斷以盾牌試圖阻擋鏡頭，拍攝者多番解釋其攝錄原因，又嘗試走到其他地方拍攝，該名防暴警仍跟隨、用盾牌擋鏡頭。

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影片中的防暴警指根據公安條例，被截查的市民需提供身份證、地址及電話作登記。《香港01》記者查閱法例，根據第245章《公安條例》第49條「警員可要求任何人出示身分證明以供查閱，任何人不遵從此要求，即屬犯罪」。參照第115章《入境條例》第17b條，身分證明的定義為身分證或有效旅行證件。

律師：市民有緘默權

律師梁永鏗指，一旦被警員截查市民有責任提供身份證，一般而言透過身份證就能得悉市民的住址。不過，基於警員調查所需，警員亦有機會詢問市民住址及電話，梁律師舉例如警員發現居苑內有可疑人，疑人聲稱居住在上址的話，警員可以詢問其住址以作核實。梁續指，若警方對市民的身份或行動有懷疑而截查，市民有緘默權，除了提供身份證明文件外，一概不透露，此舉並不會構成「阻差辦公」。

第245章 《公安條例》 ── 第49條 要求證明身分的權力