【逃犯條例】海港城五支旗杆無掛旗　商場照營業　職員：暫時正常

反逃犯修例風波持續逾四個月，示威浪潮活不斷。網民昨晚於18區商場舉行「和你唱」活動，今午3時將於尖沙咀再發起「反緊急法大遊行」，預計會於尖沙咀鐘樓集合及起步，遊行至深水埗運動場。今早海港城外五枝旗杆早已將所有旗幟收起，而附近商場、太空館、文化中心等則表示營業時間「暫時正常」。

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海港城外五枝旗杆收旗

過去一兩個星期，抗爭行動升級，示威者不時破壞港鐵、美心集團、優品360等店舖，有商場為免被波及，都會在示威活動舉行前預早落閘關門。網民今日再發起「反緊急法大遊行」，呼籲市民今午3時到尖沙咀集合及遊行至深水埗。記者今早巡視尖沙咀一帶，發現海港城附近一帶商場店舖如常營業，未有關門。商場職員指，今日營業時間暫時正常，即至晚上10時關門，惟若果所有店舖全部關門，商場亦會關閉。

而海港城外五枝旗杆上的所有旗幟早已被人收起，只剩下五支旗杆。過去多次示威活動中，曾有人將五星紅旗除下直接拋入海中，亦有人將「香港獨立」的旗幟掛起。鐘樓一帶暫未見有人聚集，亦未見有防暴警員到場，氣氛平靜。

商場、太空館職員：營業時間「暫時正常」

另外，廣東道的店舖亦正常營業，惟早上暫時未見人流，記者只見一輛警車路過。至於尖沙咀店崇光百貨（Sogo）今日營業時間同樣至晚上10時。不過有職員坦言，近日營業時間浮動，未能確定關門時間。太空館及香港文化中心職員就指今日營業時間「暫時正常」。