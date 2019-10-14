【奪命車禍】大埔道客貨車黃雨中失控撞燈柱　32歲司機送院亡

今日凌晨長沙灣發生一宗致命交通意外！一輛客貨車沿大埔道往九龍方向行駛時，當駛入近大窩坪對開，突然失控撞向左邊路壆，繼而撼向路邊一支街燈燈柱；33歲司機一度被困車內，由消防員救出，送院搶救後證實不治。

客貨車黃雨失控 32歲司機昏迷送院亡

凌晨3時許，一輛客貨車沿大埔道往九龍方向行駛，當駛入往深水埗方向支路近大窩坪對開時，突然失控撞上左邊路壆，繼而撼向路邊一支街燈燈柱，車頭嚴重損毀，司機昏迷。救護員接報趕至，立即將他急送明愛醫院搶救，惟延至凌晨不治。警方正調查車禍成因。事發時，天文台正發出黃色暴雨警告信號，上址一帶亦下起大雨。現場消息稱，死者年約30歲。涉事貨車屬一間道路照明工程公司。

司機一度被困車內

警方表示，今午凌晨在長沙灣發生一宗致命交通意外，意外中一名32歲男子姓鄺男子死亡。凌晨約3時25分，該名32歲男子駕駛一輛輕型貨車沿呈祥道東行，當駛至近李鄭屋邨時，據報失控撞向燈柱。該名男司機被困車內，由消防員救出。他胸及腳受傷，昏迷被送往明愛醫院治理，於凌晨五時許證實死亡。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

警方呼籲如有人目睹意外或可提供資料，請致電3661 9062或3661 9000與調查人員聯絡。