【恐怖工傷】蓮塘口岸升降台疑吊運期間飛墮　壓中女工浴血重創

蓮塘/香園圍口岸昨日（16日）發生工業意外，一部升降台在吊運期間，索帶懷疑鬆脫，擊中附近一名女工，女工被壓在升降台底，右臂嚴重受傷，全身浴血，一度失去知覺，現場工友大驚，立即拉起吊臂但不果。據了解，女工獲救後立即送院，暫無生命危險，惟因細菌感染未能施手術。

事發昨日下午3時許，蓮塘/香園圍口岸一個工程地盤，工人在用吊臂吊運一部升降台時，扣住升降台的索帶懷疑突然鬆脫，直墮地面，擊中附近一名戴紅色頭盔女工，女工被壓在升降台底，動彈不得，女工右臂重創，血流如柱，一度失去知覺。

傷口細菌感染 無生命危險

據現場影片顯示，女工人被壓在升降台時，現場工友立即操作吊臂重新吊起升降台，有人提醒操作員：「唔好轉，直上！」亦有工友不斷追問：「call咗白車未？」有人覆稱：「已經call咗。」不過，吊臂未能成功吊起升降台，有工友大為緊張，立即大叫：「未必夠力，叫架吊雞車過嚟！」

工業傷亡權益會曾了解事件，據現場工人表示，女工送院搶救後無生命危險，現留醫骨科，惟右臂因細菌感染，今日未能施手術。香港建造業總工會顧問周聯僑則表示，已派職員到醫院了解，會向傷者提供支援。香港01今日重返工地，有地盤工人透露，傷者主要手部受傷，送院一刻清醒。

勞工處回覆查詢時證實，蓮塘口岸昨日發生工業意外，勞工處今日已主動派員到有關地盤進行調查，確認昨日下午在該地盤發生了一宗涉及一部移動中動力操作升降工作台的工業意外，引致一名女工受傷，相關調查工作仍在進行中。