【老弱無依】殺妻揭雙老悲歌　獲釋黃伯訴無助：窮人臨老唔過得世

「結婚時話過，窮又好，病又同一齊。」82歲的黃國萬，2017年殺死癱瘓衰退的妻子。恩愛夫婦，從貧病相依，到以絕望方式，結束老伴苦痛，法官形容案件是悲劇，法外開恩判囚兩年。黃伯年初刑滿獲釋，搬離傷心地，安頓下來，他接受香港01記者訪問，道出窮苦雙老家庭哀歌。黃伯曾天天煲魚湯令老伴身體好轉，但昂貴的安老院費、屋邨如孤島的設計、羞於求助的性格，令兩老「叫天不應、叫地不聞」。最後歲月，太太肌肉收縮、視力衰退、大小便失禁，「因為窮無本事送佢入院」。黃伯續說，因為窮，「我十幾歲出社會到𠵱家，睇到好多老人家臨老過唔到世！」

嗰陣時真係叫天唔應，叫地唔聞，我哋唔識搵社工，亦都唔知搵咩窿路搵。社工又幫得幾多呢，自己一個家庭人哋可以幫得幾多？ 黃國萬伯伯

黃伯今年初刑滿出獄，當時曾向傳媒承諾整理好思緒後，會與記者分享自己的心路。出獄後，黃伯離開了生活逾30年的屋邨，搬遷至另一單人公屋單位，開展獨居生活，「以前係一個家嚟嘅，有仔、有老婆，一個圓滿嘅家庭，後來就因為病痛各方面就散咗。」對於黃伯而言太太重要嗎？黃伯說：「另一半嘅人 你覺得重唔重要？」

經歷喪子之痛及妻子中風

黃伯與妻子相依相伴40載，47歲中年得子，惜兒子早年因病自殺，喪子之痛難以磨滅，太太的中風更是令黃伯再次陷入困境。2015年，黃伯七旬太太因類風濕性關節炎往律敦治醫院，住院的當晚中風，「凌晨醫生打來，真係午夜兇鈴，都幾驚」。太太中風後在醫院住了三個月。出院後黃伯將太太送往老人院，「佢對老人院冇好感，初時將佢從醫院送去老人院，佢都唔係好願意。」在老人院，太太積極做物理治療，而黃伯每天煲魚湯送去院舍給太太喝，慢慢她可用學行架行路，情況好轉後，她要求回家，「佢唔鍾意係老人院住，各方面都好唔稱心，加上自己有個家庭，佢覺得唔需要去老人院。」

黃伯表示，安老問題要由政府解決，投放更多資源。（陳諾希攝）

雖然佢有病，都希望佢可以好啲，唔使咁淒涼，而身為佢丈夫，都誓過願，誓過願你真係要做。 黃國萬伯伯

無法負擔一萬元安老院費

住了10個月私營安老院後，黃伯將太太接回家，後來因安老院裝修，院費由每月7,000多元急升至一萬多元，黃伯實在無法負擔，即使太太情況轉差，亦一直自己獨力照顧。初時太太可以用扶架支撐慢慢行，偶爾跌倒便由黃伯扶起，惟2016年尾至2017年初天氣凍，太太肌肉收縮，身體狀況急轉直下，「佢食又唔食得、瞓又唔瞓得，視力又衰退，睇電視幾呎都睇唔到，嗰幾個月，佢真係苦不堪言。」到後來她失去了行動能力，連去廁所也做不到，大小便失禁。

黃伯徬徨無助 承受極大壓力

黃伯憶述，當時最辛苦的是帶太太去覆診，因他們居住的耀東邨耀明樓猶如「孤島」，長長的斜路、只有扶手電梯沒有升降機，「你推住輪椅唔知行去邊，落斜真係好牙煙。」照顧了太太近三年的黃伯，幫太太沖涼、清理大小二便，自己的身體亦每況愈下，他當時感到徬徨無助，「嗰陣時真係叫天唔應，叫地唔聞，我哋唔識搵社工，亦都唔知搵咩窿路搵。」黃伯曾對張超雄稱，「我打晒結，唔知社工可以幫我啲乜，我係好痛苦，佢食、行、瞓都唔得，生不如死。」

牢記結婚誓言

訪問當日，記者問及黃伯當時內心是否很大壓力，黃伯直言「直頭係啦」。他解釋，太太受病痛折磨，他生自己氣，感到是因為自己窮而無法幫助太太，黃伯壓力是來自要保障太太安全，「雖然佢有病，都希望佢可以好啲，唔使咁淒涼，而身為佢丈夫，都誓過願，誓過願你真係要做，幾辛苦。」黃伯口中的誓願，是結婚時向對方許下的誓言，「你結婚嘅時候，又話貧窮又好乜嘢都要一齊，病又同一齊，呢啲講就易，講嘅時候唔覺意，但係自己到頭來真係做嘅時候都幾攞命。」誓言說時情願，而履行誓言又有多少人做到？

太太的病痛，令黃伯內心感到很大壓力。（陳諾希攝）

自己唔敢同人講，親人我都唔敢講，街坊見到得同情兩字，唔敢求助係性格問題，做到（求助）就好，依家輸咗。經過我嘅事件後，社會好大波浪，已經敲起警鐘，將來社會（在安老服務）要有好表現。 黃國萬伯伯

訪問中黃伯常說「好淒涼、叫天唔應、叫地唔聞」。作為年長照顧者，他擔心自己會比太太早離開，「我自己都好驚自己，唔知自己快過佢亦或係佢快過自己，諗深一層如果自己行先，佢好淒涼。」絕望下發生了悲劇，奪去太太性命，審案的法官張慧玲當時稱，被告奪去妻子性命是嚴重罪行，惟要一個長者照顧另一個長者，過程一定很辛酸與痛苦，照顧者更要承受精神上的折磨，實是一個悲劇。悲劇發生後，黃伯稱曾想跳樓自盡，「感覺自己係畏罪自殺，畏罪自殺我好陰公，我做咗咁多嘢，畏罪自殺對我死得唔係咁有價值。」

黃伯望社會分擔雙老照顧問題

「呢啲(雙老照顧)係社會問題，係窮人必定要行嘅路」，黃伯曾對張超雄說。事實上，社會上存在千千萬萬個如黃伯般的悲劇，黃伯稱，當有那麼多不幸遭遇的人存在於社會上時，「究竟社會點樣同我哋分擔呢？我都要等啲有識之士去做，希望將來社會進步咗，我哋呢啲咁嘅窮人就冇咁辛苦，我同張超雄講我主要都係窮，因為窮無本事送太太去醫院，只可以自己照顧，我十幾歲出社會到依家，睇到好多老人家臨老都唔得過世。」為令悲劇不再發生，黃伯認為社會制度要變，政府的安老服務不能「只得個講字」，「要求個個都會要求，但真正做唔做得到都好成問題。」

黃伯社會呼籲政府投放些資源解決安老問題

一向獨立生活的黃伯很怕麻煩他人，於最困難時亦甚少向外求助，「自己唔敢同人講，親人我都唔敢講，街坊見到得同情兩字」。他總會感到，街坊或兄弟姊姊生活幸福，不應打擾，「性格問題，做到（求助）就好，依家輸咗。」惟再不主動求助的黃伯，亦呼籲政府投放多些資源去解決安老問題，「經過我嘅事件後，社會好大波浪，已經敲起警鐘，將來社會（在安老服務）要有好表現。」他亦希望醫院的醫務社工能幫助有困難的個案，讓他們早日得到支援。

黃伯現時獨居，對於未來，他說只好見步行步。（陳諾希攝）

根據《香港2016年中期人口統計 - 主題性報告：長者》的數字，現時全港共有超過160萬長者，雙老家庭有接近30萬人，佔全港長者人口比例逾兩成半（25.2%），相比2006年增加4%。一直協助黃伯的立法會議員張超雄稱，悲劇發生後政府對雙老照顧的問題是原地踏步，沒有改善。面對獨老或雙老體弱多病的情況越趨普遍，政府要承認他們沒有能力自力更生，最有效幫助他們的方法是個案管理，即有專責的人去觀察個案的需要，從個案的角度去考慮，從而為他們尋找相應的服務，「當佢哋需要滿足咗，可以做到預防效果。」

個案管理可滿足長者需要

張超雄提及，政府確有提供很多不同的安老服務，「老人家搵到係佢好彩，有啲搵到仲要排長龍。」他認為，若有個案管理，專責的社工可向服務機構就個案的需要，要求服務機構為他們提供相應服務，做法比現時社工提供情緒輔導、服務資訊後要求長者自己去尋找服務機構的方法更佳，做到長時間個案跟進的效果。

學者：香港安老服務模式幫助不到雙老家庭

香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群博士表示，雙老家庭愈來愈普遍，但普遍難以分辨誰是照顧者與被照顧者。樓博士認為，本港現有的安老服務模式幫助不到雙老家庭，因現有的院舍是以性別分房，甚少提供夫妻房，惟雙老一同生活數十載，要他們分開生活未必能接受及適應。樓博士建議院舍可人性化些，提供夫妻房或單人房，讓雙老家庭容易接受住院舍。

樓博士又指，若有子女的雙老家庭，應多些陪伴兩老；而膝下無兒的雙老，良好的鄰里關係可令雙老得到關注，而雙老亦可多參與日托服務，在中心參與不同活動，豐富生活。

一直協助黃伯的立法會議員張超雄稱，悲觀發生後政府對雙老照顧的問題是原地踏步，沒有改善。（資料圖片）

社署回應指，長者中心為隱蔽及需要照顧的長者，包括獨老及雙老家庭，提供外展服務，目前全港有210間津助長者地區中心/長者鄰舍中心，在地區層面為長者提供一系列支援服務，包括輔導、轉介、協助處理長期護理服務申請、情緒支援、健康教育、安排社交及康樂活動，以及膳食服務等。長者中心社工會在提供服務過程中，了解長者及其家庭的支援網絡，從而提供適當的服務。

此外，全港41間長者地區中心轄下的長者支援服務隊，會透過不同的外展服務及社區網絡，例如聯繫不同的鄰里網絡及動員社區人士，接觸隱蔽長者家庭，以識別有潛在需要的長者，定期以電話和家訪關顧長者、介紹社區資源，並因應他們的需要提供情緒支援和輔導，以及轉介長者接受常規服務協助等，使有需要長者包括獨老及雙老家庭，得到適切的支援。