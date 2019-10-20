【老弱無依】雙老變獨居　粵曲作伴　病痛纏身　黃伯：見步行步

2017年耀東邨殺妻案悲劇揭示了本港雙老照顧的絕望，案件獲法官法外開恩，黃國萬伯伯於今年農曆新年囚滿釋放。出獄後，他搬離了舊居，從無依雙老，變成獨居老人，獨對糖尿、高血壓、膝蓋退化等老人病，「將來可以點？人生前途都好難估計可以點，惟有煮到嚟就食。」香港現時有逾15萬獨居長者，香港長者安居協會創會總幹事馬錦華稱，獨居長者最常說的是「叫天唔理，叫地唔應」。馬錦華認為，除了政府的支援外，長者亦要抱開放態度，向外界求助。

將來可以點?人生前途都好難估計可以點，惟有煮到嚟就食。 黃國萬伯伯

黃伯雖已年屆八旬，說起話來中氣很足，耳朵靈光，在嘈雜的茶樓亦能清楚聽到記者說話，道來自己的獨居生活。黃伯年初出獄後，搬離住了30多年的耀東邨耀明樓，遷至東區一屋邨的單人單位，「自己顧自己，一定要保重身體，你唔保重辛苦嘅係自己。」

黃伯生活自律 每天堅持晨運

今年82歲的黃伯有糖尿病及高血壓等頑疾，加上膝蓋退化，走路時要用拐杖輔助，惟他膝蓋的情況比以前好多了，或許是他勤力晨運的成果。黃伯是一個生活很規律的人，每天早上5點出門晨運、耍拳約兩小時後回家，早餐後做做家務，洗衣服、執屋等，黃伯的居所很整齊、乾淨，他打趣地稱，心情好時便會收拾屋，心情不好時便「當睇唔到」，原來，對於膝蓋不好使的黃伯而言，掃地、拖地一點也不容易，因他身體彎曲不了，要整個人趴在地上，才能抹地。黃伯稱每日早上是最忙碌的，忙完後已是午飯時間。

獨居的黃伯生活規律，每日會進行晨運。（陳諾希攝）

黃伯主要外出用膳，嫌麻煩的他甚少自己下廚。從前太太在時，是她負責買菜和煮飯，「食完我洗，兩公婆一人做啲，嗰陣時都算叫過得去。」現在的獨居生活，陪伴黃伯的是電視機與收音機，午餐後的飯氣攻心，陪隨著收音機傳來的粵曲歌聲，慢慢進入夢鄉。至下午4點多起床，「行行企企又夠鐘食飯。」

獨居生活的日常是千篇一律，非常單調，黃伯於訪問中不時表示自己「性格好衰」，不喜歡在公園與其他長者圍在一起說是非，很多時他會選擇自己一個，偶爾往社區中心看看報紙，兄弟姊妹閒時來探望黃伯或是他最開心的時候。

自小獨立生活 不主動求助

黃伯稱自小獨立生活，覺得凡事要靠自己，於是他有困難時甚少向外界求助，「求人求唔到，正所謂貧無達士將金贈，病有高人說藥方，人哋點幫？又幫得幾多？」問及黃伯將來的生活有何打算，黃伯稱，「將來可以點?人生前途都好難估計可以點，煮到嚟就食，聽日咩事自己都唔知，惟有見步行步。」

獨居生活的日常是千篇一律，非常單調，陪伴黃伯的是電視機與收音機。（陳諾希攝）

根據政府統計處《2016年中期人口統計主題性報告：長者》的數字顯示，本港共有116萬名長者，獨居長者有逾15萬人，佔長者總人口約13.1%。香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群博士表示，雙老家庭愈來愈普遍，獨居長者的生活要很規律，日常問題不大，惟他們要做一些預防安排，如生病時無人照顧，可找誰幫助，「呼籲老友記做好安排，有危機時唔會騰雞。」

學者：獨居者孤獨感強烈

樓博士稱，相比起日常生活，獨居長者的孤獨感令他們更難過，無人陪伴、面對家中四面牆，強烈的孤獨感會令長者陷入負面情緒，而自己是感覺不到有情緒上的改變，久而久之會與社會脫節。樓博士認為，長者的社交圈子會隨年老而縮窄，到最後會因病痛而足不出戶，建立良好的鄰里關係，可幫助獨居長者日常得到關注。

長者問題愈來愈普遍，政府的安老政策成為關鍵。（郭倩雯攝）

香港長者安居協會創會總幹事馬錦華則稱，獨居長者的情況很多時候是「叫天唔理，叫地唔應」，若果長者本身性格是內向，更是令長者與社會脫節，缺乏社交網絡、性格會變得更孤僻，令長者精神健康受到負面影響，長期變成隱蔽長者。只可靠社工主動上門尋找隱蔽長者，讓服務打包送上門，惟接不接受服務，要看長者的自身因素，「長者應該要有開放態度，外國人唔舒服會講出嚟，但華人好多時都收埋。」

長者思想傳統 不願接受求助

馬錦華透露，不少長者拒絕接受外來幫助，「好多老人家唔接受人哋人情，覺得唔知點樣還。」基於華人的傳統，長者很多時會覺得要自力更生，「本來自己乜都得，依家年長好似好無權，身體又唔好，自尊心同自信心低，生活對於佢哋嚟講好艱難。」

東區安老服務短缺

東區區議員麥德正表示，東區的長者設施不足，促請政府增加日間長者中心，因他落區工作時接觸很多長者都抗拒入住院舍，「日間長者中心佢哋日頭去玩，夜晚返屋企，唔使離開屋企。」麥德正稱，東區有地方可以建設長者設施，如愛秩序灣休憩用地、已關閉的筲箕灣街市等，都可用於發展社福設施。