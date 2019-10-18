電單車失主深水埗尋獲愛驅　反遭賊人用頭盔打傷

一名電單車車主，較早時疑遭人偷去其電單車。直至今日(17日)晚上近10時，該名車主在深水埗南昌邨對開欽州街西，發現其愛驅蹤影，立即追上前了解。據知，該名涉嫌偷車的男子，隨即打傷該名失車車主，導致其下巴及嘴受傷。警方隨後到場調查，將涉嫌「偷車」的男子拘捕，他另涉「襲擊致他人身體實際傷害」被扣查。被捕人報稱頭痛，與車主兩人分別由兩輛救護車送院治理。

據知，車主於本月11日「大頭蝦」忘記拔走車匙，電單車隨後被盜。今日較早時間，車主的朋友在深水埗發現其車。朋友於是載同車主在深水埗一輛兜截，果然成功截獲其車，該車被套上假牌，但使用真行車證。

警方指，17日晚上9時56分，接獲30歲姓李男車主報案，指懷疑一名男11擅自取去其電單車，李在深水埗西村路及欽州街西交界，與該名懷疑偷車男子理論期間，被對方以頭盔襲擊。警員接報到場，在姓彭(44歲)懷疑偷車男子身上，檢獲小量懷疑「偉哥」、及一張屬於李的會員證，並發現電單車車牌與行車證不符。初步調查相信彭早前涉嫌在旺角區盜去該輛電單車。

警方將案件列作「擅自取去交通工具」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「行使虛假文書」、「駕駛汽車時沒有第三者保險」、「管有第一部毒藥」、「停牌期間駕駛」及「盜竊」，當場將彭拘捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。