牛頭角大叔與青年因刪相動武　青年涉蒙面、普通襲擊等被捕

昨午（18日）1時許，秀茂坪牛頭角道玉蓮臺對開，有一名戴口罩及頭盔的青年與中年男子因「影大頭相」爭執，雙方繼而互有動作，其間更傷及一名勸架六旬男途人，及後一批手持盾牌、戴頭盔的防暴警員到達拘捕青年，有市民不滿雙方均有出手，質疑為何只拘捕青年。警方表示，事件中一名18歲男子涉嫌違反《禁止蒙面規例》、非法集結、普通襲擊及在公眾地方打架被捕，他現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

網上流傳片段，一名身穿灰色上衣中年男子懷疑拍攝他人相片，一名戴頭頭盔的青年，用粗言穢語斥責對方，並要求他打開電話刪除相片，中年男子打開電話相簿稱「邊X到有你」，青年稱「見到你舉機影，依家咪check（檢查），你唔好X郁」，青年經檢查後確認並無自己的樣貌，惟發現電話內有其他人樣貌，中年男子稱「你理X我其他係乜嘢，唔係你就得啦」 ，青年指責他拍攝他人「大頭」，又稱他們是其朋友，要求中年男子刪除相片，中年男子情緒激動，用手打青年一下，「你刪乜嘢，關你X事」，在場圍觀市民斥責中年男子動手。

牛頭角大叔與青年動手爭執連環圖：

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青年繼而稱「乜X嘢支那狗」，中年男子稱「我係支那你係乜X嘢」，青年稱「我係香港人，嚟到香港你都唔識珍惜自由，你要我哋啲後生出來搏生搏死」，中年男子稱「人哋Whatsapp俾我關你乜嘢事」，其時中年男子收起電話，青年伸手企圖拿走電話，中年男子又再用手打青年的手一下，青年反推中年男子，雙方糾纏，中年男子出拳，青年又伸腳，中年大叔再出拳，青年繼而倒地，更波及一名勸架男途人倒地，兩人繼續爭執，圍觀市民不斷勸阻，其後中年男子離去，有市民稱「打完想走人」，又有人稱「唔好俾佢走住啊，有人暈咗」。

其後，一批手持盾牌的防暴警員到達拘捕青年，有在場市民稱「兩個都有份出手，點解淨係拉一個？」，又有市民稱「佢俾人打先」，其間一名便衣警伸手打算脫去青年的口罩，青年稱「你唔好郁我住」，之後一名警員稱「自己除」

警方表示，下午1時45分接報，18歲姓徐男子在上址與一名年約50至60歲男子因瑣事爭執，其間18歲男子懷疑以腳襲擊對方，對方以手還擊。一名66歲男途人見狀上前阻止18歲男子期間，男途人及18歲男子跌倒在地上，其後離去。18歲姓徐男子及66歲男子受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

警方經初步調查，18歲姓徐男子涉嫌違反《禁止蒙面規例》、非法集結、普通襲擊及在公眾地方打架被捕，他現正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。警方不排除有更多人被捕。