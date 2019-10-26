【奪命車禍】清水灣道撼Benz　男鐵騎重創不治　涉違例女司機被捕

一輛Benz沿清水灣道往打鼓嶺新村方向行駛，駛至清水灣傲瀧時右轉，現場所見，路口有禁右轉路牌。（余睿菁攝）

西貢清水灣道發生奪命交通意外。今晚（26日）10時08分，一名女司機駕駛Benz沿清水灣道往打鼓嶺新村方向行駛，駛至清水灣道663號時，轉右駛入傲瀧，對面線一輛電單車疑收掣不及，攔腰撼向Benz左邊車身。電單車男鐵騎重創，救護接報到場，將電單車男送往將軍澳醫院搶救，惟搶救無效。

警方指，晚上10時08分一名28歲姓莫男子駕駛電單車沿清水灣道往清水灣方向行駛，一名46歲姓陳女子則駕駛私家車沿清水灣道往九龍方向行駛，當私家車轉入清水灣道663號時，據報與該電單車相撞。該名電單車司機身體多處嚴重受傷，昏迷被送往將軍澳醫院救治，於晚上11時08分被證實死亡。46歲女私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

事發後，一名男子不斷安慰駕駛Benz的女司機。現場所見，路口有禁右轉路牌，Benz左邊車身損毀，電單車橫垣於對面行車線上，鐵騎私人物品散滿一地。

運輸署公布，因交通意外，清水灣道來回方向近大埔仔的全線現已封閉，上址交通擠塞。