【逃犯條例】警突擊巡查牛頭角連儂隧道　凌晨至少帶走兩女一男　

反修例運動中部分示威者以連儂牆形式，在行人隧道、牆壁貼上文宣，向市民講解社會現況。觀塘道連接創紀之城一期與牛頭角的行人隧道，今日（27日）凌晨警方突擊巡查，防暴警員封鎖出入口，在隧道內帶走至少一人。據知被捕人涉在隧道張貼文宣。直至凌晨1時半，警員又在牛頭角截停8名市民，其中一人指自己只是回家路經，突然被警員截停，查身份證後放行，但有一男一女因沒帶身份證被帶走。

觀塘道連接創紀之城一期與牛頭角的行人隧道，凌晨警方突擊巡查，防暴警員封鎖出入口，在隧道內帶走至少一人。（Erickson Yuen‎上載至Kwun Tong 觀塘）

觀塘道連接創紀之城一期與牛頭角的行人隧道，在反修例運動中成為「連儂隧道」，不時有人更新文宣。今（27日）凌晨警方在觀塘截查多人，防暴警員封鎖出入口，在隧道內帶走至少一人。據知被捕人涉在隧道張貼文宣。

凌晨1時許，警員又在牛頭角宜安街截停8名青年男女，懷疑他們在行人隧道內張貼反修例標語及塗污牆壁，部分人被搜身。被截查的陳小姐表示，在回家途中「好多人喺度，經過睇下發生咩事，見到有架警車，突然叫我地成班企喺度。」全部人合作提供身份證，但其中一男一女未能出示身份證，被帶返警署調查，其餘各人獲放行。警員沒有向他們解釋截查原因。陳小姐聽見警員向身旁男子取電話地址，她質疑警方是否有權要求市民提供電話地址。香港01正向警務處了解觀塘及牛頭角拘捕行動。

警突擊巡查牛頭角連儂隧道，凌晨至少帶走兩女一男。

警突擊巡查牛頭角連儂隧道，凌晨至少帶走兩女一男。

香港食物環境衛生署職工權益工會7月曾發聲明，認為涉及政治性的非商業性違例街招海報已非單純環境衛生問題，澄清連儂牆非商業宣傳品，市民向食環署舉報非商業性宣傳品，必須由地政總署鑑定，食環才會提供人手協助清理。