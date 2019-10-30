將軍澳工業邨二級火　生物柴油廠傳爆炸聲　兩工人燒傷

兩名傷者被送院救治。

將軍澳工業邨發生二級火警，一間生物柴油公司傳出爆炸聲，兩名工人燒傷。

下午5時許，將軍澳工業邨駿宏街22號發生火警，上址為一間生物柴油公司，一名28歲職員報案指室內位置傳出爆炸聲，兩名年約24歲及57歲男工人身體多處燒傷，其中24歲工人傷勢較重，送院時被救護員以保護物料覆蓋身體。

消防及警方接報到場，警方相信上址工人進行燒焊工程時意外發生爆炸，事件無可疑，案件現列作工業意外有人受傷。工業傷亡權益會正跟進事件，署理總幹事蕭倩文表示兩名傷者為本地人，其中一人九成皮膚燒傷。

公司：已立即停止廠房運作

ASB生物柴油（香港）有限公司發言人回覆查詢指，將軍澳廠房今天下午約5時發生一宗工業意外，事件中有兩名職員受傷送院，公司在意外發生後立即向消防處及警方報告，消防接報到場前，火警已熄滅，同事送院時清醒。公司對受傷職員及其家屬致以最深切慰問，並會提供一切所需的支援。發言人指意外原因目前仍在調查中，公司一直非常著重廠房運作安全，過往未曾發生類似意外，對今次意外表示十分關注，意外發生後已立即停止廠房運作，並會嚴謹調查意外原因，檢視所有現行運作，在確保廠房安全後才會恢復正常運作。

公司三年三度被控非法排放污水

發生火警的ASB生物柴油，於2007年於香港成立，將軍澳廠房於2013年落成，以回收廢油脂，包括菜油、動物脂肪、煮食廢油等油脂再生產成生物柴油，據公司官方網頁資料，廠房每日處理約250噸的廢油，製造230噸的生物柴油。環保署於去年檢控ASB生物柴油公司排放未經妥善處理的污水至公用污水渠，被判罰款15,000元，當時署方指過往三年，ASB生物柴油公司因非法排放污水曾三次被定罪，環保署人員已加強監察，並要求該廠管理層全面加強廠方日常操作的管理。